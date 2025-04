Calcio Serie B – 33ª Giornata: Carrarese vs Catanzaro, tutte le info sulla prevendita

Informazioni per i tifosi giallorossi in vista della gara Carrarese – Catanzaro

La società U.S. Catanzaro 1929 informa i propri tifosi che, in occasione della gara Carrarese – Catanzaro, in programma sabato 12 aprile alle ore 15:00 presso lo Stadio dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara, sono state rese note dalla società ospitante le modalità di accesso e le indicazioni logistiche riservate al pubblico ospite.

SETTORE OSPITI – CURVA SUD

Il settore riservato ai tifosi del Catanzaro è la Curva Sud, con una capienza di 620 posti.

•⁠ Prezzo del biglietto: €15,00 + diritto di prevendita

•⁠ Inizio vendita: lunedì 7 aprile, ore 16:00

•⁠ Termine vendita: venerdì 11 aprile, ore 19:00

•⁠ ATTENZIONE: non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della gara presso lo stadio.

I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente presso i punti vendita fisici autorizzati presenti sul territorio nazionale. I tifosi ospiti potranno acquistare solo tagliandi per il settore a loro riservato.

INFORMAZIONI PER L’ACCESSO ALLO STADIO

L’ingresso al settore ospiti avverrà attraverso il VARCO 3 – CURVA SUD, transitando da Via Piave.

L’ingresso allo stadio implica l’accettazione del Sistema di Gradimento e del Regolamento d’Uso dell’Impianto, consultabili sul sito ufficiale della Carrarese Calcio 1908 (www.carraresecalcio1908.it).

Si raccomanda di portare con sé un documento d’identità in corso di validità e di arrivare allo stadio con congruo anticipo: i cancelli del settore ospiti apriranno indicativamente un’ora e mezza prima dell’inizio del match.

Riprese audio-video: Con l’accesso allo stadio, ciascun spettatore autorizza eventuali riprese audio e video ai fini di documentazione, comunicazione e promozione. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo normativa vigente.

COME RAGGIUNGERE LO STADIO

In AEREO

•⁠ Scalo consigliato: Aeroporto Galileo Galilei di Pisa

•⁠ Collegamento con treno navetta fino alla Stazione FS Pisa Centrale, proseguire in direzione Carrara-Avenza.

In TRENO

•⁠ Fermata: Carrara-Avenza

•⁠ Collegamenti autobus per lo stadio: linee 52 – 53 – 54

(consultare il sito www.atnsrl.it per orari aggiornati)

In AUTO o BUS

USCIRE ESCLUSIVAMENTE al casello autostradale di Massa della A12 Genova-Livorno

All’uscita del casello autostradale:

1.⁠ Mantenere la sinistra in direzione nord-ovest da Via Massa Avenza/SP3

2.⁠ Svoltare a destra su Via Martiri di Cefalonia

3.⁠ Al semaforo, girare a sinistra su Via Dorsale

4.⁠ Imboccare Via Gotara, poi Via Frassina

5.⁠ Al semaforo, svoltare a destra su Via Provinciale Carrara-Avenza

6.⁠ Svoltare su Via Piave per accedere al PARCHEGGIO OSPITI e al VARCO 3 – CURVA SUD

NOTA: L’ingresso su Via Piave è consentito solo da Via Provinciale Carrara-Avenza.

SPETTATORI DIVERSAMENTE ABILI

I tifosi non deambulanti possono fare richiesta di accredito tramite la procedura presente sul sito della Carrarese.

IMPORTANTE: Il settore ospiti non è attrezzato per l’accoglienza di spettatori non deambulanti. I posti riservati si trovano in Tribuna Rettilineo, fino ad esaurimento disponibilità.

ACCESSI SPECIFICI:

•⁠ Varco Tribuna (1) – Ingresso disabili non deambulanti

•⁠ Varco 1 – Piazza Vittorio Veneto – Ingresso accreditati/operatori

RITIRO ACCREDITI OSPITI

Gli accrediti saranno ritirabili presso la biglietteria di Via XX Settembre, nel caso non siano stati inviati via e-mail. La stampa e la consegna degli accrediti è a cura della società ospite.

U.S. Catanzaro 1929 invita i propri sostenitori a seguire con attenzione tutte le indicazioni sopra riportate per garantire uno svolgimento ordinato e sereno dell’evento sportivo.