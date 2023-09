Calcio Serie B: Bari Vs Catanzaro 2-2. Giallorossi di rabbia, prima in rimonta e poi in dieci. Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

BARI, 24 SETT. - Bari e Catanzaro parlano soprattutto greco, e alla fine il risultato è pari, non senza emozioni nell'ora finale di gioco. Le prime due reti vengono firmate nel giro di poche decine di secondi da due calciatori ellenici. Dopo un avvio soporifero, la gara, intorno alla mezzora, vive gli squilli di Koutsoupias che si avventa sul pallone respinto da Fulignati sulla conclusione di Sibilli dal limite dell’area portando in vantaggio il Bari e poi quello di Sounas che colpisce perfettamente di testa il pallone proveniente dalla corsia sinistra ad opera di Vandeputte pareggiando i conti (1-1). Nel finale di tempo il Catanzaro si fa intraprendente e, dopo aver corso un rischio ancora da parte di Koutsoupias (40’) che fa fuori Scognamillo e calcia di sinistro con palla di poco sull’esterno della rete, arriva prima una palla invitante di Vandeputte che non trova compagni pronti a calciare a botta sicura a rimorchio e poco dopo la rete del vantaggio sullo spunto di un altro greco. Panos Katseris che dalla destra mette in condizione Verna, a porta spalancata, di segnare la rete del vantaggio giallorosso.

Nella ripresa Bari immediatamente pericoloso, al 2’, sullo spunto di Koutsoupias che lascia sul posto Katseris servendo Sibilli pronto a calciare cogliendo la traversa. Il dubbio che fosse rete viene spazzato dalla goal line technology e dal Var che rileva una posizione di fuorigioco. Il pareggio del Bari arriva immediatamente dopo la sostituzione Donnarumma-Stoppa con la doppietta del greco Koutsoupias che fa la fotocopia con la prima rete e dopo la respinta corta di Fulignati calcia dal basso verso l’alto segnando. Catanzaro ancora in attacco, al 17’ Vicari ha un’incertezza con che Biasci ruba palla arrivando alla conclusione parata a terra da Brenno. Poi c’è spazio per due conclusioni di Vandeputte senza esito, l’espulsione di Vivarini e del neoentrato Miranda (due ammonizioni in 6’). Nel finale il Catanzaro è costretto ad arretrare e soffre qualcosa vista anche l’inferiorità numerica ma tiene il risultato portando a casa un punto comunque prezioso.





Vivarini elogia la squadra dopo la vittoria contro il Bari e parla di equilibrio e difesa

Il tecnico Vincenzo Vivarini ha condiviso le sue impressioni sulla partita di calcio di domenica, elogiando i suoi giocatori per la loro eccezionale prestazione contro una squadra difficile da affrontare. Ha sottolineato la preparazione tattica della squadra e il fatto che abbiano studiato attentamente l'avversario, adattando le loro uscite di gioco di conseguenza.

Vivarini ha sottolineato l'importanza dell'equilibrio tattico e dell'attenzione necessaria nel gioco di Serie B. Ha anche menzionato le assenze di alcuni giocatori chiave a causa di problemi fisici ma ha elogiato quelli che sono scesi in campo per il loro contributo.

Il mister ha anche parlato della difesa della squadra, esprimendo preoccupazione per i gol subiti. Ha sottolineato la necessità di migliorare la solidità difensiva e l'attenzione in prossimità della propria porta.

Infine, Vivarini ha commentato l'atmosfera della partita, elogiando l'entusiasmo dei tifosi di entrambe le squadre e sottolineando l'eccezionalità dei tifosi del Catanzaro. Ha anche affrontato l'espulsione durante la partita, spiegando che è stato ammonito per un commento fatto all'arbitro in modo corretto ma troppo appassionato.





Il video commento e interviste post-partita del tecnico Vivarini



Le riflessioni di Mignani dopo il pareggio 2-2 contro il Catanzaro

Il tecnico Mignani, dopo la partita Bari-Catanzaro finita 2-2, ha analizzato la prestazione della squadra. Ha iniziato dicendo che Mister Vivarini, l'allenatore del Catanzaro, è stato probabilmente più bravo di lui nella preparazione della partita iniziale. Nel secondo tempo, la sua squadra è riuscita a rimetterla in piedi e avrebbero forse meritato di più, ma il pareggio alla fine sembra essere un risultato equo.

Mignani ha sottolineato che la squadra deve essere più brava nel leggere certe situazioni di gioco e che non vuole attribuire i problemi alla mancanza di coraggio o di connessione fisica. Tuttavia, quando la squadra si è risistemata tatticamente, sono stati più pericolosi dell'avversario.

Ha notato che Catanzaro ha cambiato la sua tattica rispetto a quanto previsto, costruendo quasi con quattro difensori e mantenendo le punte aperte, il che ha reso difficile per la sua squadra applicare la pressione desiderata inizialmente. Nonostante ciò, la sua squadra è riuscita a segnare il primo gol ma ha poi subito un gol su un cross che Mignani ha considerato un regalo.

Mignani ha elogiato la reazione della sua squadra nel tentativo di rimontare la partita e ha detto che alla fine avevano più probabilità di segnare il gol della vittoria. Ha anche menzionato che il processo di costruzione della squadra è ancora in corso, con sette giocatori che hanno partecipato alla partita che sono arrivati nell'ultimo anno. Questo ha reso difficile avere i meccanismi di gioco completamente oliati.

In merito al nuovo acquisto Juma, Mignani ha sottolineato che le difficoltà del primo tempo sono state collettive e non individuali. Ha spiegato che è importante dar fiducia ai giocatori nuovi e che tutti devono lavorare insieme per integrarli nella squadra.

Mignani ha anche discusso delle scelte tattiche, spiegando perché ha optato per certi giocatori e posizioni durante la partita. Ha menzionato l'importanza di avere giocatori versatili che possono adattarsi a diverse posizioni e ha indicato che il modulo di gioco può variare a seconda dell'avversario.

Infine, Mignani ha commentato che il campionato è ancora aperto, nessuno ha vinto o perso la stagione e ha riconosciuto che il Parma è una squadra forte e competitiva, mantenendo quasi la stessa rosa dell'anno precedente. Ha concluso sottolineando che ogni partita va giocata e che la squadra deve continuare a migliorare.



Il video commento e interviste post-partita del tecnico Mignani





Gli highlights Bari vs Catanzaro 2-2





Il tabellino:

BARI-CATANZARO 2-2

MARCATORI: 28’ pt Koutsoupias (B), 30’ pt Sounas (C), 46’ pt Verna (C), 13’ st Koutsoupias (B).

BARI (4-3-2-1): Brenno; Dorval (47’ st Achik), Vicari, Di Cesare, Frabotta; Koutsoupias (22’ st Pucino), Maiello, Acampora (33’ st Maita); Sibilli (22’ st Diaw), Edjouma (1’ st Morachioli); Nasti. A disp.: Farroni, Benali, Bellomo, Zuzek, Akpa-Chukwu, Ricci, Aramu. All.: Mignani.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris (31’ st Miranda), Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas (22’ st Brignola), Pompetti (22’ st Ghion), Verna, Vandeputte; Biasci (31’ st Iemmello), Donnarumma (12’ st Stoppa). A disp.: Sala, Borrelli, Krastev, D’Andrea, Pontisso, Ambrosino. All.: Vivarini.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

Assistenti arbitrali: Vivenzi e Scatrigli.

Quarto ufficiale: Vingo.

Var: Paterna.

Avar: Longo.

ESPULSO: 35’ st Vivarini (C), al 37’ st Miranda (C) per somma di ammonizioni.

AMMONITI: Veroli (C), Diaw (B), Miranda (C), Miranda, Ghion (C).

NOTE: Spettatori 20.431 circa (di cui 8794 abbonati e 1290 ospiti). Angoli: 4-2 per il Catanzaro. Recupero: pt 2’, st 5’.