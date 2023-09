Calcio Serie B. Catanzaro: lavori in corso allo stadio Ceravolo - Agibilità e dettagli da Champions League

Catanzaro lavori in corso allo stadio Ceravolo Catanzaro: agibilità e dettagli da Champions League

Nel cuore di Catanzaro, lo stadio Ceravolo sta attraversando un processo di rinnovamento finalizzato all'ottenimento dell'agibilità richiesta. Un particolare interessante è l'installazione delle porte da calcio, scelte con cura per riflettere standard di qualità elevati, utilizzate nelle partite di UEFA Champions League.

Agibilità attraverso il rinnovamento

Un aspetto cruciale dei lavori è il recente completamento del manto erboso. Il campo ora presenta un aspetto ottimale, fornendo un ambiente ideale per le partite e gli allenamenti, contribuendo all'agibilità necessaria per gli eventi calcistici ufficiali.

Porte da calcio all'avanguardia Gol Line Technology

L'aggiunta delle porte da calcio richiama l'attenzione. Queste porte sono dotate di tecnologie avanzate Gol Line Technology che migliorano la precisione nelle decisioni legate ai gol. I dettagli, come i paletti e i tiranti, non solo aggiungono un tocco di prestigio, ma contribuiscono anche a garantire un gioco più accurato.

Un impegno sostenuto

L'investimento nell'installazione di queste porte dimostra l'obiettivo del club di creare un'infrastruttura all'altezza delle aspettative, in linea con gli standard richiesti per ospitare eventi calcistici. Questo passo rappresenta un impegno tangibile verso il futuro dello stadio e del club.

Raggiungere nuovi standard

In sintesi, il rinnovamento in corso allo stadio Ceravolo riflette l'obiettivo del Calcio Serie B US Catanzaro di ottenere l'agibilità richiesta e di creare un ambiente adeguato per il calcio competitivo. Il completamento del manto erboso e l'installazione delle porte da calcio portano un tocco di eccellenza e rappresentano un passo importante nella trasformazione del Ceravolo in uno stadio moderno e funzionale.