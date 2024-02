Calcio Serie B. Vivarini e la determinazione del Catanzaro: in trincea per la cruciale sfida con la FeralpiSalò - Video

Il Mister Vivarini condivide strategie e ottimismo prima dell'incontro chiave per la salvezza

Siamo alla vigilia di un'altra importante sfida per il Catanzaro, e Mister Vivarini condivide le sue riflessioni prima del confronto con la FeralpiSalò. Dopo la recente vittoria contro Lecco, il Catanzaro si prepara a fronteggiare una squadra determinata nella lotta per la salvezza.

Il tecnico evidenzia come la FeralpiSalò, nonostante un periodo difficile, abbia ottenuto risultati significativi nelle ultime partite, rendendo la sfida tutt'altro che agevole. La squadra avversaria, inoltre, ha mostrato una crescente solidità tattica sotto il nuovo allenatore.

La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre che daranno il massimo per ottenere punti cruciali nella corsa alla salvezza. Il Mister Vincenzo Vivarini sottolinea l'importanza di affrontare l'incontro con la giusta determinazione e concentrazione, considerando le insidie che la FeralpiSalò potrebbe presentare.

Durante l'intervista, il tecnico commenta positivamente il progresso di un giocatore specifico, sottolineando la sua crescita e il contributo significativo alla squadra. Inoltre, rispondendo alle domande sulla formazione, il tecnico Vivarini esprime fiducia nel recupero di Veroli, evidenziando l'importanza di avere tutti gli elementi a disposizione per affrontare una squadra in salute come la FeralpiSalò.

Riguardo alla tattica e alle novità, il tecnico spiega come la FeralpiSalò abbia cambiato approccio tattico rispetto all'incontro precedente, aggiungendo ulteriori elementi di imprevedibilità alla sfida. La sua attenzione è focalizzata sulla fame e sulla determinazione che la squadra dovrebbe mostrare per superare un avversario che si gioca la salvezza.

Rispondendo alle domande sulla formazione e sugli elementi chiave, il tecnico sottolinea l'importanza dei singoli giocatori, evidenziando il ruolo fondamentale di alcuni elementi chiave come Iemmello nel dare forza e personalità alla squadra.

Infine, Mister Vivarini esprime ottimismo riguardo al sostegno della tifoseria, anticipando una massiccia presenza di tifosi a Piacenza. La squadra conta sull'entusiasmo dei tifosi per ottenere un risultato positivo e continuare il cammino verso la salvezza.

La sfida tra FeralpiSalò e Catanzaro si prospetta dunque avvincente, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti. La tifoseria è pronta a sostenere il Catanzaro in questa importante trasferta, e il Mister è fiducioso che la squadra darà il massimo per portare a casa un risultato positivo.

Di seguito la video conferenza integrale con mister Vivarini alla vigili di FeralpiSalò Vs Catanzaro





