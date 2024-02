Calcio Serie B. Cosenza sconfitto dalla Cremonese: Mister Caserta rimane ottimista - Video

Il Cosenza Mostra determinazione e aggressività, ma la vittoria rimane elusiva

Nella partita Cremonese-Cosenza di ieri, il Cosenza è uscito sconfitto con un punteggio di 1-0, ma il mister della squadra, Antonio Caserta, ha espresso il suo ottimismo per la prestazione della sua squadra.

Caserta ha dichiarato: "Siamo arrabbiati per il risultato finale, ma sono contentissimo della prestazione della mia squadra. Abbiamo giocato a viso aperto, siamo stati aggressivi e spregiudicati dall'inizio alla fine contro una squadra forte come la Cremonese."

Il mister ha sottolineato l'importanza di imparare dagli errori: "Purtroppo, il gol subito è stato causato da un nostro errore, e dobbiamo evitare certi errori, soprattutto contro squadre di questo calibro."

Caserta ha lodato l'atteggiamento della squadra e ha dichiarato: "Questa deve essere l'attitudine che ci accompagna fino alla fine della stagione. Non possiamo permetterci cali di tensione e dobbiamo continuare a lavorare."

Una delle preoccupazioni del Cosenza è stata la difficoltà di segnare in trasferta. Il mister ha dichiarato: "Non guardo la classifica in questo momento, ma so che dobbiamo tornare alla vittoria e sfruttare le occasioni che creiamo."

Sulla tattica adottata durante la partita, Caserta ha spiegato: "Abbiamo cambiato il sistema tattico alzando un centrocampista direttamente sul play per limitare le fonti di gioco della Cremonese. La squadra ha fatto benissimo e siamo stati molto aggressivi."

Infine, il mister ha commentato sulle critiche relative all'errore che ha portato al gol della Cremonese: "Gli episodi nel calcio fanno la differenza. Non voglio dare la colpa a nessuno, ma dobbiamo analizzare l'errore e cercare di migliorare."

In conclusione, nonostante la sconfitta, il mister del Cosenza, Antonio Caserta, rimane ottimista per la prestazione della squadra e spera che possano tornare alla vittoria nella prossima partita.

Di seguito la conferenza integrale con Mister Caserta dopo la sconfitta con la Cremonese 1-0