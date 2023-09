Calcio Serie B. Cremonese-Catanzaro: Ballardini e Vivarini - Interviste, convocati e aspettative. Video

Calcio. Ballardini e Vivarini pronti per l'esordio: Cremonese-Catanzaro nella Serie B - Interviste, convocati e aspettative. Video

Catanzaro che si affaccia al suo 29° personale campionato cadetto che manca dal 2006 ma che è stato disputato per la prima volta nel torneo 1933-34, all’epoca suddiviso in due gironi, inserito nel girone A. Il debutto ufficiale, che ricordiamo essere il debutto anche per la Calabria intera, è avvenuto il 10 Settembre 1933 con l’allora denominata Catanzarese che ospitò il Messina non andando oltre l’1-1 con le reti di Carlo Radice al 50’ (pertanto il primo marcatore giallorosso in serie B) e il pareggio dei siciliani al minuto 66 con Borgo. Vittoria rimandata solo alla giornata successiva in occasione del match Catanzarese Novara del 17 Settembre 1933 con il risultato finale di 3-2 per i giallorossi.

Da allora sono passati 1.037 incontri, in cui in 3 occasioni le Aquile hanno conquistato l’accesso alla massima serie. In totale in serie B, ad oggi si contano 296 vittorie, 372 pareggi e 368 sconfitte con 943 reti siglate e 1.080 subite.

PRECEDENTI TOTALI

Ritorna dopo 17 anni il confronto tra Catanzaro e Cremonese che si affronteranno per la 26° volta nella loro storia.

I 25 match precedenti sono così suddivisi: 16 in serie B, 8 in serie C (3° livello) e 1 in Coppa Italia.

Il primo incontro ufficiale risale al 27 Gennaio 1935 in occasione della 14° giornata del campionato di serie B gir. B, con i grigiorossi che ospitano il Catanzaro allo Zini e sfruttano il fattore campo vincendo per 1-0 grazie alla rete di Olmi su rigore.

PRECEDENTI CAMPIONATO

In campionato le due società si sono affrontate in 24 occasioni, con un bilancio che vede il Catanzaro rincorrere gli avversari. Difatti le vittorie giallorosse sono solo 4 con 18 reti siglate contro le 10 e i 25 gol fatti dalle tigri, 10 i pareggi.

L’ultimo match risale al 13 Gennaio 2006, disputato al Ceravolo in occasione della 23° giornata del campionato di serie B 2005-06, con il risultato fissato sull’1-1. Le reti ad opera di Carparelli al 9’ minuto che porta in vantaggio la Cremonese sfruttando una disattenzione di Di Cesare in difesa e batte Anania in uscita. I giallorossi, che si presentano con i nuovi acquisti chiamati in causa per risollevare le sorti delle Aquile relegate in fondo alla classifica, provano a riprendere il match non riuscendo ad andare oltre al pareggio, pervenuto al minuto 52 grazie ad un calcio di rigore procurato e calciato dall’onnipresente Giorgio Corona, nell’occasione giunto al 9° gol in campionato.

PRECEDENTI IN TRASFERTA

Stadio Giovanni Zini tabù per il Catanzaro, visto che nei precedenti 12 incontri i giallorossi non sono mai riusciti a vincere. Solo 5 i pareggi conquistati e 7 sconfitte subite. Bilancio peggiore nelle reti realizzate, visto che sono solo 4 le reti siglate dalle Aquile – contro le 15 incassate – che non segnano a Cremona dal 21 Aprile 1984 quando all’81’ minuto Edi Bivi accorciò le distanze fissando il risultato sul 2-1 per i grigiorossi, in occasione della 31° giornata del campionato di serie B 1983-84.

L'ultimo match risale al 4 Settembre 2005, prima trasferta del campionato di serie B 2005-06, proprio come la stagione che si avvia ad iniziare, con circa 700 cuori giallorossi a sostenere i propri beniamini. Tuttavia era la seconda giornata di campionato e i padroni di casa si sono imposti per 2-0, grazie alle reti di Prisciandaro al 48' che sfrutta una dormita generale della difesa dei giallorossi e batte un'incolpevole Belardi e di Carparelli al 91' che si incunea in area di rigore e salta anche Belardi che nulla può per evitare il raddoppio. Da segnalare per i giallorossi il palo colpito da Rizzato al 61' e la ribattuta di Calzi salvata sulla linea dalla difesa cremonese.





Davide Ballardini: “Stagione da vivere con consapevolezza e voglia di far bene” Video

Si avvicina l’ora dell’esordio in campionato per la Cremonese che domani, alle 20.30, ospiterà il Catanzaro. Al termine dell’allenamento odierno Davide Ballardini ha incontrato la stampa.

Mister, c’è tanta attesa per questo esordio…

“E’ così, c’è tanta curiosità e credo ci sia tanta voglia di fare bene, poi è chiaro che davanti troveremo avversari collaudati: si tratta di un gruppo insieme ormia da due anni e mezzo. La storia del campionato di Serie B insegna proprio come le realtà vittoriose in C facciano poi campionati di vertice come è successo al Bari e al Sudtirol. Da parte mia c’è tanta curiosità di veder all’opera la squadra e da parte di tutti c’è voglia di fare bene e tanta consapevolezza, perché, come abbiamo detto, questo è un campionato molto competitivo. Sono convinto che affronteremo una squadra capace di metterà in diffcolta tutti o quasi nel corso della stagione”.

A livello tattico che Cremonese dobbiamo attenderci?

“Piu o meno da quando siamo partiti ad oggi come ci siamo messi in campo sempre con il 4-2-3-1 o il 4-3-3; adesso abbiamo Abrego in più, un giocatore con caratteristiche da mezzala. L’idea è che si giochi con il falso centravanti oppure con un primo centravanti e con Vazquez dietro”.

Chi saranno gli indisponibili?

” Non sono convocati Gondo, Acella, Bramiblla, Okereke e Valzania, quest’ultimo chiaramente perché è ancora in fase di recupero”.

Il campionato parte e si spera che i mal di pancia finiscano. Si va in battaglia e i giocatori devono essere animati da questo spirito…

“Sì, sono d’accordo, però i mal di pancia ci sono ancora, perchè c’è ancora la possibilità di arrivare oppure di andarsene: quindi i mal di pancia ancora non sono andati via del tutto. Parlando invece della partita, per me sono fondamentali equilibro e compattezza oltre alla qualità e anche la profondità del gioco. E’ così che possiamo andare alla ricerca dell’efficacia e mettere in difficoltà l’avversario in breve tempo. Nella fase difensiva bisogna che tutti siano bravi a mantere la squadra compatta, corta, aggressiva. Contro il Crotone, ad esempio, siamo stati lenti e fuori tempo nelle chiusure. Così abbiamo fatto fatica doppia perchè quando arrivi tardi ti tocca correre. Dobbiamo essere più bravi nel gioco, veloci e profondi quando abbiamo la palla”.

Cremonese e Catanzaro puntano molto sul gruppo storico di giocatori. Dal mercato cosa si aspetta ancora?

“Vero, ma sono realtà che arrivano qui in modo diverso: noi arriviamo da una retrocessione, magari qualcuno pensa di meritare la serie A quindi ci arriva poco carico e non tanto contento. Tutti aspetti da valutare. Loro arrivano da un campionato vinto, hanno entusiasmo e sanno che possono essere protagonisti. Lo stato d’animo è diverso nonostante tu abbia tanti giocatori dell’anno scorso. Il loro approccio sarà diverso dal nostro e dobbiamo essere bravi a superare anche questa difficoltà. Per il mercato dipende da chi uscirà, se esce un attaccante ci vuole un attaccante e cosi via. Ecco perchè ho detto prima che bisogna arrivare velocemente a ripulire la testa cosi poi ti immergi nei pensieri che devi avere. Il pensiero di voler far bene in campionato è un pensiero importante”.

Tra i non convocati c’è Valeri, un elemento cresciuto a Cremona…

“Valeri non è convocato perchè la società ha deciso di agire in questo modo. Non è un discorso tecnico però, sottolineo: non è una questione tecnica”.

Con il Crotone si sono viste situazioni da correggere, soprattutto sul gol subito.

E’ vero che magari i difensori in occasione del gol degli avversari dovevano scappare in difesa della porta e forse hanno letto male, ma i centrocampisti non hanno fatto quello che dovevano fare. E’ necessario coprire lo spazio senza farsi anticipare, attaccare la palla”.

Il campionato partità senza due squadre, quando vedremo i valori reali e chi sono le favorite?

“Ci sono squadre che partono con un grande vantaggio perche insieme da tanto tempo, dall’altra parte ci sono squadre che magari riusciranno a inquadrarsi bene nel giro di un mese mese e mezzo. Sulle favorite dico che chi dà per favorita la Cremo vuol dire che ci prende un pò per l’intimità posteriore. Si sa benissimo che ci sono minimo 8 o 10 squadre che hanno fatto una campagna acquisti investendo molto”.

Cremonese-Catanzaro: i convocati

18 AGOSTO, 2023

Cremonese in campo allo Zini sabato 19 agosto contro il Catanzaro per la 1^ giornata del Campionato di Serie BKT: kick off alle 20.30.

Sono stati convocati i seguenti grigiorossi:

PORTIERI

1 Sarr, 21 Saro, 22 Jungdal

DIFENSORI

4 Aiwu, 5 Ravanelli, 15 Bianchetti, 17 Sernicola, 18 Ghiglione, 28 Ndiaye, 33 Quagliata, 44 Lochoshvili

CENTROCAMPISTI

6 Pickel, 8 Collocolo, 19 Castagnetti, 32 Abrego, 62 Milanese, 91 Bertolacci

ATTACCANTI

7 Sekulov, 9 Ciofani, 10 Buonaiuto, 11 Afena-Gyan, 20 Vazquez, 74 Tsadjout, 98 Zanimacchia

I CONVOCATI GIALLOROSSI PER CREMONESE – CATANZARO

Sono 22 i giallorossi convocati per la sfida di domani contro la Cremonese.

ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli

Difensori: 5. Krastev, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 72. Veroli

Centrocampisti: 8. Verna, 18. Ghion, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 32. Belpanno, 33. Oliveri, 77. Katseris, 92. Situm

Attaccanti: 9. Iemmello, 10. Curcio, 17. Brignola, 28. Biasci, 99. Donnarumma

Mister Vivarini alla vigilia di Cremonese Vs Catanzaro

“Incontriamo una squadra attrezzata con tanti valori individuali. Dobbiamo essere bravi ad affrontare queste partite con serenità e puntando sulle nostre qualità”

