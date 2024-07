Calcio. La determinazione del Cosenza: Mister Viali rivela la strategia per affrontare il cruciale scontro con il Bari (Video)

Un'intervista esclusiva con il tecnico del Cosenza, in vista della partita decisiva per la salvezza.

COSENZA - In vista della partita cruciale contro il Bari, abbiamo avuto l'opportunità di parlare con Mister Viali per comprendere la mentalità e la preparazione della squadra.

Franco Segreto di Clio Sport: Mister, la partita di domani si preannuncia decisiva per entrambe le squadre. Come avete preparato la squadra per questo importante scontro?

Mister Viali: La partita di domani è fondamentale per noi. Abbiamo lavorato sodo durante la settimana per assicurarci che la squadra sia concentrata e determinata. Abbiamo analizzato gli errori delle partite precedenti e ci siamo concentrati sulle nostre forze.

Danilo Perri, Gazzetta del Sud: È passato un po' di tempo dall'ultima vittoria in casa. Come avete affrontato questa situazione con i giocatori?

Mister Viali: È vero, è passato un po' di tempo dall'ultima vittoria in casa. Tuttavia, abbiamo mantenuto alta la fiducia nei nostri mezzi. Abbiamo lavorato sulla determinazione e sulla mentalità vincente. Siamo pronti a dare il massimo per ottenere i tre punti.

Valter Leone: La lotta per la salvezza è sempre più serrata. Come gestite la pressione che deriva da una partita così importante?

Mister Viali: La pressione fa parte del gioco. Siamo consapevoli dell'importanza di questa partita, ma cerchiamo di non farci sopraffare dalla pressione. Lavoriamo sulla tranquillità e sulla fiducia nelle nostre capacità. Siamo pronti a lottare fino alla fine.

Renzo Andropoli: Mister, la squadra sembra aver mostrato segnali di miglioramento nelle ultime partite. Cosa ha contribuito a questo cambiamento?

Mister Viali: Siamo stati molto chiari con i giocatori riguardo alle nostre aspettative. Abbiamo lavorato sodo durante gli allenamenti e abbiamo cercato di migliorare continuamente. La determinazione e lo spirito di squadra sono stati fondamentali per questo miglioramento.

Pippo Gatto: Il Bari è una squadra solida, ma voi sembrate pronti per la sfida. Qual è la chiave per ottenere la vittoria domani?

Mister Viali: La chiave per la vittoria domani sarà la determinazione e l'atteggiamento aggressivo. Dobbiamo essere concentrati e pronti a lottare su ogni pallone. Abbiamo fiducia nelle nostre capacità e siamo pronti a dare il massimo in campo.

Dan Cianflone: Mister, quali sono gli obiettivi della squadra per il resto della stagione?

Mister Viali: Gli obiettivi della squadra sono chiari: lottare fino alla fine per ottenere la salvezza e fare il nostro miglior risultato possibile. Siamo determinati a dare tutto fino all'ultimo minuto della stagione.

Osvaldo Morisco: Mister, la squadra sembra unita e determinata. Come mantenetela motivata e concentrata?

Mister Viali: Manteniamo la squadra motivata attraverso una comunicazione aperta e sincera. Cerchiamo di mantenere alto lo spirito di squadra e di concentrarci sugli obiettivi comuni. Siamo una famiglia e ci sosterremo a vicenda fino alla fine.

Il dialogo con Mister Viali del Cosenza mostra una squadra determinata e pronta a lottare per ottenere la vittoria contro il Bari.





Video integrale di mister Viali alla vigilia Cosenza vs Bari