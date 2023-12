Calcio Serie B. La conferenza stampa di Gemmi: Analisi della Situazione del Cosenza calcio e i piani per il futuro. video

Cosenza, Gemmi ci mette la faccia, Caserta non si tocca. Nel corso di una conferenza stampa, il direttore del Cosenza Calcio, Gemmi, ha affrontato diverse questioni riguardanti la situazione attuale della squadra. Ha inizialmente sottolineato che l'obiettivo principale era migliorare di almeno un millimetro rispetto alla stagione precedente. Tuttavia, ha ammesso che la squadra sta attraversando un periodo difficile, con una serie di sconfitte consecutive.

Durante la conferenza, è emerso che Gemmi sta lavorando a stretto contatto con il presidente per cercare di capire le cause del periodo negativo. Ha sottolineato l'importanza di migliorare l'aspetto mentale e caratteriale della squadra, sottolineando che ogni giocatore deve dare di più e dimostrare più cuore sul campo.

Le domande dei giornalisti hanno anche riguardato l'aspetto tattico e tecnico della squadra. Gemmi ha ammesso che ci sono dei problemi da affrontare in questo senso e che stanno cercando di trovare nuove soluzioni, come il cambio di modulo in alcune partite.

Infine, Gemmi ha risposto a domande riguardanti il mercato e ha confermato che stanno già lavorando per cercare di migliorare la squadra attraverso nuovi acquisti. Ha anche affrontato il tema del calo degli spettatori allo stadio, sottolineando che la squadra deve dare prestazioni migliori per riconquistare l'entusiasmo dei tifosi.

In conclusione, la conferenza stampa ha messo in luce la consapevolezza del Cosenza Calcio riguardo alla necessità di migliorare in vari aspetti, dalla performance in campo alla mentalità dei giocatori. Gemmi ha evidenziato il suo impegno nel cercare soluzioni per invertire il trend negativo della squadra.