Calcio Serie B riqualificazione Stadio Ceravolo: progressi sotto l'analisi del consulente Carlo Longhi

Sopralluogo al Ceravolo con il consulente capo della commissione stadi della Lega, Carlo Longhi

I lavori di riqualificazione dello stadio Ceravolo procedono nel rispetto del cronoprogramma.

E' quanto emerso in occasione del sopralluogo, effettuato oggi al Ceravolo, in occasione della visita del consulente capo della Commissione Infrastrutture della Lega serie B, l’ex arbitro Carlo Longhi.

Ad accompagnarlo, il sindaco Nicola Fiorita, il dirigente Giovanni Laganà con il Rup Fabio Gualtieri, alla presenza del direttore generale dell'Us Catanzaro, Diego Foresti, e dei responsabili delle ditte aggiudicatrici dei tre lotti riguardanti il rifacimento del manto erboso, i lavori di edilizia e il revamping dell'impianto di illuminazione. Si è, quindi, constatato il buon andamento degli interventi nel rispetto delle indicazioni della Lega.

Saranno molto importanti i prossimi giorni, necessari comunque a procedere al completamento, in attesa dello step finale per il via libera all'utilizzo dell'impianto per il prossimo campionato.