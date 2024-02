Calcio Serie B. Sfida tra Cremonese e Cosenza: Mister Stroppa e Caserta si confidano (Video)

I due allenatori, Mister Caserta e Mister Stroppa, hanno tenuto una conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Cremonese e Cosenza, offrendo uno sguardo approfondito sulle rispettive squadre e le loro aspettative per il girone di ritorno del campionato. In questo incontro informativo e coinvolgente, hanno condiviso le loro prospettive sulla crescita delle squadre, sul mercato invernale e sulle sfide che attendono i loro giocatori. Entrambi trasmettono una forte determinazione e ambizione per il futuro, promettendo emozioni intense in campo nella partita imminente e nel prosieguo della stagione.





Conferenza stampa con Mister Stroppa: "Alla Cremonese chiedo qualcosa di più"

Il mister Stroppa ha affrontato la stampa alla vigilia della sfida tra Cremonese e Cosenza, e ha condiviso le sue prospettive sulla squadra e sul girone di ritorno del campionato.

La conferenza stampa è iniziata con una riflessione sulla prima trasferta della stagione, che è stata proprio contro il Cosenza. Stroppa ha notato che, nonostante il tempo trascorso, la sua voglia di migliorare la squadra è rimasta intatta. Ha sottolineato che la squadra è cresciuta molto in tutte le sue componenti rispetto a quel momento.

La discussione si è poi spostata sul mercato invernale e sulle acquisizioni della Cremonese. Stroppa ha rivelato che sono stati acquisiti dei giocatori di qualità, tra cui Falletti, che spera possa contribuire a migliorare ulteriormente la squadra. Per la partita di domani, sembra che la Cremonese schiererà una formazione simile a quella dell'ultima partita a Roma, con poche defezioni dell'ultimo minuto.

Un giornalista ha poi chiesto a Stroppa quali squadre lo abbiano sorpreso di più e da quale si aspetta un girone di ritorno più importante. Il mister ha riconosciuto che molte squadre sono competitive e che il girone di ritorno sarà molto difficile. Ha enfatizzato che il Cosenza è una squadra temibile, con giocatori di qualità in attacco e un allenatore di esperienza come Caserta. Ha sottolineato che il girone di ritorno rappresenta una nuova sfida e che la squadra dovrà migliorare ulteriormente per competere per un posto nei playoff.

La discussione si è poi concentrata sul rendimento in trasferta della Cremonese. Stroppa ha evidenziato che il team ha avuto buone prestazioni in trasferta ma che è necessario migliorare ulteriormente i risultati casalinghi. Ha riconosciuto che ci sono stati alcuni episodi sfortunati, ma ha sottolineato che le prestazioni sono state sempre di alto livello.

Un momento di curiosità è stato quando è stato chiesto al mister di riguardare il rigore non concesso nella partita contro Roma. Stroppa ha risposto in modo scherzoso dicendo che se fosse stato fischiato a suo favore, avrebbe reagito diversamente. Ha ammesso che il rigore poteva essere gestito in modo migliore dalla sua squadra.

La conferenza stampa si è conclusa con una riflessione sul fatto che il girone di ritorno sarà diverso e più competitivo, ma Stroppa ha assicurato che la Cremonese continuerà a lavorare duramente e a cercare di migliorare per competere al meglio nel campionato.

La partita tra Cremonese e Cosenza promette di essere avvincente, e i tifosi della Cremonese possono guardare con ottimismo alla seconda metà della stagione sperando in risultati positivi.

Di seguito conferenza integrale con Mister Stroppa all vigilia di Cremonese-Cosenza









La determinazione del Mister Caserta: pronti per la sfida contro la Cremonese

Il mister ha iniziato rispondendo alle domande dei giornalisti. È stato chiesto se il giocatore Forte, che aveva avuto problemi di febbre, sarà disponibile per la trasferta, ma sembra che le possibilità siano scarse a causa delle sue condizioni fisiche.

Successivamente, il giornalista ha chiesto al mister come ha visto la squadra dopo le due settimane di pausa e come valuta i nuovi arrivi, Camporese e Frabotta. Il mister ha risposto positivamente, dicendo di aver ritrovato una squadra motivata e di aver visto buone performance durante l'allenamento. I nuovi arrivi sembrano promettenti, anche se devono ancora acquisire il ritmo partita.

Un altro giornalista ha domandato al mister come affronterà la partita di domani contro la Cremonese e quale spirito vuole vedere nella sua squadra. Il mister ha enfatizzato l'importanza di concentrarsi sulla propria squadra e sul proprio gioco, senza farsi influenzare dal clima di calciomercato. Ha sottolineato la necessità di vedere una squadra propositiva e determinata.

Le domande hanno continuato riguardando il sistema di gioco e se il clima del calciomercato stia turbando lo spogliatoio. Il mister ha risposto che il sistema di gioco rimarrà segreto per non dare vantaggi all'avversario e ha tranquillizzato riguardo alle voci di mercato, sottolineando che i giocatori devono concentrarsi sulla partita.

Infine, il mister ha affrontato il tema del calendario sfasato e delle partite contro squadre di alta classifica. Ha ammesso che non sarà facile, ma ha sottolineato l'importanza di vedere queste sfide come stimoli e di affrontarle con spirito positivo.

Di seguito conferenza integrale con mister Caserta all vigilia di Cremonese-Cosenza