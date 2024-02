Calcio Serie B. Strategia Vincente di Mister Vivarini, la Determinazione di Mister Iachini non basta - Video Interale

Calcio Serie B. Resilienza e strategia: Mister Vivarini celebra la difesa, Mister Iachini elogia l'impegno nonostante la sconfitta

Nella giornata in cui il Catanzaro ha trionfato per 2-0 sul Bari, il post-partita ha riservato dichiarazioni significative da entrambi gli allenatori. Mister Vivarini, soddisfatto, ha lodato la solidità difensiva e la maturità della sua squadra, capace di resistere alla pressione e di chiudere gli spazi. Nonostante le difficoltà, la prestazione di Ambrosino ha colpito per la sua crescita, lasciando presagire un futuro brillante per il giovane.

Dall'altro lato, Mister Iachini del Bari, pur deluso dal risultato, ha messo in luce l'atteggiamento positivo e l'intensità del suo team. Rimarcando il controllo del gioco e la creazione di numerose occasioni, Iachini ha evidenziato l'impegno e la passione, nonché la preparazione meticolosa nonostante il breve tempo a disposizione. Guardando avanti, ha espressamente manifestato fiducia nel percorso intrapreso, invitando la squadra a mantenere l'alto spirito e l'intensità dimostrati.

La solida difesa del Catanzaro frantuma le ambizioni del Bari: Un'intervista post-partita con Mister Vivarini

CATANZARO - In una giornata esaltante per il calcio, il Catanzaro ha mostrato la sua forza in campo, conquistando una meritata vittoria per 2-0 contro un Bari combattivo ma incapace di scardinare il muro difensivo degli ospitanti. Dopo la partita, il tecnico Vivarini ha condiviso le sue impressioni su una gara che ha definito sofferta, sottolineando l'aggressività e la tenacia degli avversari.

"È stata una partita che ci ha messo alla prova," ha dichiarato Vivarini, ammettendo che il Bari ha portato una sfida seria, attaccando con rabbia e determinazione. Nonostante la pressione, il Catanzaro è riuscito a mantenere la calma, mostrando una solidità difensiva che Vivarini ha richiesto e ottenuto dai suoi uomini.

Il primo minuto ha visto il Bari creare un paio di occasioni pericolose, ma da quel momento in poi, il Catanzaro ha preso il controllo, limitando gli avversari a poche chance. Vivarini ha evidenziato il lavoro duro della squadra, in particolare nella fase senza possesso, un aspetto che era stato al centro delle sue richieste.

Parlando di maturità, il tecnico ha elogiato la capacità della sua squadra di soffrire nei momenti difficili, in particolare durante i primi 20 minuti della ripresa. "Abbiamo dimostrato di essere una squadra matura, capace di resistere sotto pressione e di chiudere gli spazi," ha osservato con orgoglio.

Quando gli è stato chiesto delle condizioni di Antonini, che sembrava aver avuto problemi fisici, Vivarini ha tranquillizzato i tifosi, indicando che si trattava di un lieve affaticamento. "Valuteremo meglio domani, ma non credo sia nulla di serio," ha aggiunto, mostrando fiducia nella pronta ripresa del giocatore.

Infine, non ha potuto fare a meno di lodare la prestazione di Ambrosino, un giovane che sta mostrando una crescita impressionante. Vivarini ha parlato della sua abilità di gestire situazioni complesse e del suo spirito combattivo, che rappresenta l'atteggiamento che il mister desidera vedere in tutta la squadra.

Nonostante non abbia segnato, il tecnico è convinto che Ambrosino abbia tutte le carte in regola per diventare un giocatore chiave per il Catanzaro. "Ha solo bisogno di trovare la via del gol con più continuità," ha concluso Vivarini, anticipando grandi cose per il talento in crescita.

Con questa vittoria, il Catanzaro fa un altro passo importante nella sua crescita e nella conquista di una posizione di rilievo nel campionato.

La Determinazione del Bari non Basta: Iachini Rimarca la Positività nonostante il Risultato

BARI - Nel post-partita del recente incontro che ha visto il Bari uscire sconfitto con un risultato di 2-0, il mister Giuseppe Iachini non ha nascosto il proprio disappunto per il risultato che non rispecchia l'andamento del gioco. Nonostante la sconfitta, Iachini ha elogiato l'atteggiamento propositivo e l'intensità mostrata dalla squadra.

"Abbiamo tenuto il pallino del gioco dall'inizio alla fine, creando numerose occasioni che avrebbero meritato miglior sorte," ha affermato Iachini. L'allenatore ha rimarcato come la squadra non sia mai stata in reale difficoltà, mantenendo un controllo costante del gioco e imponendo il proprio ritmo.

Iachini ha poi sottolineato come la partita sia stata preparata con grande attenzione nei minimi dettagli, nonostante il tempo limitato a disposizione. "In soli due giorni abbiamo messo in campo una prestazione che di solito richiede settimane di lavoro. Questo dimostra l'impegno e la passione di ogni singolo componente del team."

La squadra ha dato prova di grande intensità, tenendo il possesso e costruendo gioco in maniera costruttiva, ma la mancanza di concretizzazione sotto porta ha pesato sul risultato finale. "Abbiamo costruito, aggredito e creato le premesse per poter far male, ma oggi la palla non ha voluto entrare," ha aggiunto il tecnico, esprimendo il suo grande dispiacere per non aver capitalizzato le numerose occasioni create.

Nonostante la delusione, Iachini guarda già al futuro con ottimismo: "Questo è il calcio, a volte crudele, ma sono orgoglioso della prestazione e dell'atteggiamento dei miei ragazzi. Continueremo su questa strada, lavorando giorno dopo giorno, perché sono convinto che con questo spirito i risultati arriveranno."

In conclusione, pur riconoscendo il valore dell'avversario, il Catanzaro, che da anni si sta affermando nel panorama calcistico, Iachini ha lasciato intendere che il cammino intrapreso è quello giusto e che i frutti del duro lavoro arriveranno, invitando così la squadra a mantenere alto lo spirito e l'intensità mostrati in questo incontro.

Catanzaro vs Bari 2-0 | Volano verso l'alto le aquile calabresi | HIGHLIGHTS SERIE BKT 2023 - 2024