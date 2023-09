Calcio Serie B. Video intervista a Mister Vivarini: preparativi e aspettative per Lecco-Catanzaro. Video

Le anticipazioni di Mister Vivarini sulla sfida Lecco-Catanzaro: Incognite e determinazione"

Il mister Vivarini ha parlato alla vigilia della partita tra la Lecco-Catanzaro. Ha sottolineato che questa partita è piena di incognite, poiché entrambe le squadre non hanno mai giocato ufficialmente insieme; quindi, mancano riferimenti per valutare le qualità della squadra e la formazione migliore. Ha detto Vivarini che la squadra del Lecco avrà un grande entusiasmo, poiché è stata eccezionale l'anno scorso, lottando su ogni pallone. Si aspetta una partita complicata ma spera che la sua squadra sia pronta.

Il tecnico Vivarini ha elogiato le prestazioni di alcuni giocatori, tra cui Veroli, Pontisso e Confetti, sottolineando il lavoro svolto con ciascuno di loro.

In particolare, ha notato il miglioramento di Pontisso sia dal punto di vista atletico che tecnico.

Il mister ha anche affrontato il tema delle squalifiche dei giocatori per tre giornate, sottolineando che peserà tatticamente sulla squadra. Ha criticato l'ingenuità di un giovane giocatore per un gesto sbagliato durante una partita precedente ma ha anche visto questa situazione come un'opportunità di apprendimento per il giocatore e per tutta la squadra. Ha sottolineato l'importanza di lavorare sempre in funzione della squadra, evitando reazioni individuali negative.

Infine, Vivarini ha parlato dell'importanza di mantenere uno spirito di squadra alto e di coinvolgere i tifosi nella loro lotta per ottenere risultati positivi. Ha espresso la speranza che la squadra continui a trasmettere entusiasmo ai propri sostenitori, poiché questo è fondamentale per affrontare le sfide del campionato con successo.