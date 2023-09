Calcio Serie BKT: Catanzaro-Cittadella 1-1 – Succede tutto nel primo tempo. Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

CATANZARO, 27 SETT. - Termina 1-1 col Catanzaro costretto a rimontare dopo un avvio che ha regalato immediatamente il vantaggio al Cittadella. Passano pochi istanti e, dopo il rinvio di Katseris il pallone viene arpionato da Carissoni, appostato al limite dell’area, fa sua la palla e libera un destro che trova l’angolo giusto alla sinistra di Fulignati. La rete regala coraggio al Cittadella che mette in difficoltà i giallorossi.

La gara si riapre poco dopo il 20’ grazie ad un calcio di rigore per fallo di Vita su Biasci. Donnarumma prima si fa ipnotizzare da Kastrati ma sulla ripetizione ordinata dall’arbitro (un solo piede sulla linea per il portiere veneto), l’attaccante segna regalando il pareggio al Catanzaro, risultato che non cambia nemmeno nel secondo tempo in cui viene chiamato in causa Iemmello al quale capitano un paio di occasioni ghiotte. Il Cittadella tiene botta mentre il Catanzaro non riesce a sfondare.

Carlo Talarico

Il tabellino:

CATANZARO 1

CITTADELLA 1

MARCATORI: 3’ pt Carissoni (Ci), 26’ pt Donnarumma (Ca rig.).

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris (38’ st Oliveri), Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas (14’ st Stoppa), Ghion, Verna, Vandeputte; Biasci (27’ st D’Andrea), Donnarumma (14’ st Iemmell). A disp.: Sala, Borrelli, Krastev, Krajnc, Pontisso, Belpanno, Ambrosino, Brignola. Allenatore: Milani (Vivarini squalificato).

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Angeli Pavan Carissoni; Vita (32’ st Tessiore), Branca Carriero (41’ st Kornvig); Cassano (9’ st Danzi); Magrassi (41’ st Baldini), Maistrello (9’ st Pittarello). A disp.: Maniero, Mastrantonio, Frare, Saggionetto, Rizza, Giraudo. Allenatore: Gorini.

ARBITRO: Ghersini di Genova.

Guardalinee: Cavallina e Galimberti.

Quarto uomo: Gangi.

Var: Serra. Avar: Camplone.

ESPULSO: 48’ st il dg Marchetti (Ci) dalla panchina per proteste.

AMMONITI: Salvi (Ci), Branca (Ci), Pittarello (Ci).

NOTE: spettatori 9407 di cui 4399 paganti (9 ospiti) e 5008 abbonati, incasso totale 89.000 euro. Angoli: 5-2 per il Catanzaro. Recupero: pt 5’, st 5’.











