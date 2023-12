Calcio, Serie BKT: Catanzaro-Feralpisalò 3-0. Secondo tempo vincente. Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

CATANZARO, 21 OTT. - Tre reti nel secondo tempo e il Catanzaro supera una Feralpisalò che nel primo tempo si era difesa ordinatamente cercando nelle ripartenze di impensierire una difesa che, per la seconda consecutiva gara, non ha subito reti.

Nel primo tempo ci prova due volte, nella stessa azione Donnarumma (8’) e Iemmello al 32’ messo in azione dal colpo di tacco di Donnarumma, mentre i gardesani si rendono pericolosi con la punizione di Felici che Fulignati riesce a deviare.

Nella ripresa il Catanzaro cambia marcia grazie a Vandeputte che sin da subito fa alzare i ritmi al Catanzaro. La rete che sblocca il risultato è opera proprio del centrocampista belga che porta a spasso Pilati e sferra il colpo vincente che non dà scampo a Pizzignacco. Sull’azione conseguente alla ripresa del gioco la Feralpisalò arriva alla conclusione con La Mantia che colpisce il palo esterno. Questo pericolo scuote il Catanzaro anche se al 24’ Kourfalidis impegna Fulignati con una conclusione dal limite dell’area. Ma il Catanzaro, a questo punto, cambia marcia e trova il 2-0 con un’azione confezionata da due innesti voluti da Vivarini. Stoppa serve Biasci che, di testa, anticipa Ceppitelli e mette al sicuro il risultato che viene arrotondato dal cross di Vandeputte che viene messo nella propria porta da Bacchetti. Il finale è pura accademia per un Catanzaro che regala sogni ai propri tifosi.

Il tabellino:

CATANZARO-FERALPISALO’ 3-0

MARCATORI: 6’ st Vandeputte (C), 29’ st Biasci (C), 33’ st Bacchetti (F aut.).

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas (16’ st Stoppa), Ghion (35’ st Pontisso), Verna, Vandeputte (35’ st Brignola); Iemmello (40’ st Ambrosino), Donnarumma (16’ st Biasci). A disp.: Sala, Borrelli, Krastev, Miranda, Pompetti, Oliveri, D’Andrea, Brignola. All.: Vivarini.

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Pilati, Ceppitelli, Bacchetti (35’ st Parigini); Bergonzi, Zennaro (17’ st Compagnon), Carraro (17’ st Fiordilino), Kourfalidis, Felici (35’ st Verzelletti); La Mantia, Butic (35’ st Sau). A disp.: Minelli, Volpe, Di Molfetta, Hergheligiu, Parigini, Letizia, Pietrelli. All.: Vecchi.

ARBITRO: Monaldi di Macerata.

Guardalinee: Affatato e Catallo.

Quarto uomo: Gemelli.

Var: La Penna. Avar: Pagnotta.

AMMONITI: Scognamillo (C), Katseris (C), Carraro (F), Veroli (C), Vivarini (C), Parigini (F).

NOTE: Spettatori 9488, 4139 paganti (12 ospiti) e 5349 abbonati, incasso 145.000 euro. Angoli: 5-4 per il Catanzaro. Recupero: pt 2’, st 3’.





Catanzaro Vs Feralpisalò 3-0: Vivarini svela i segreti della vittoria in conferenza stampa

Catanzaro. - Dopo una vittoria schiacciante per 3-0 contro la Feralpisalò, il tecnico del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, si è presentato in conferenza stampa per discutere i dettagli della partita e le strategie che hanno portato al successo.

"Non possesso e aggressività": le parole chiave

Vivarini ha sottolineato l'importanza della fase di "non possesso" e dell'aggressività come elementi chiave della vittoria. "Nel primo tempo siamo stati poco attenti, ma nel secondo abbiamo alzato l'aggressività e rimesso a posto l'aspetto del non possesso", ha dichiarato il tecnico. Questa strategia ha evidentemente pagato, con il Catanzaro che è venuto fuori "alla grande" nel secondo tempo.

Cambi vincenti

Un altro punto focale della conferenza è stata l'importanza dei cambi. Vivarini ha effettuato due sostituzioni che si sono rivelate decisive. "Gli episodi bisogna crearli", ha detto, sottolineando come il lavoro in fase di non possesso abbia portato a situazioni favorevoli, sfruttate poi dai giocatori subentrati per segnare.

Donnarumma e Iemmello: una combinazione letale

La scelta di schierare Donnarumma e Iemmello insieme dall'inizio ha sorpreso molti, ma Vivarini ha elogiato entrambi i giocatori per la loro prestazione. "Molto bene, potevamo fare gol subito con Donnarumma", ha affermato, aggiungendo che la combinazione tra i due ha portato a diverse opportunità di gol.

Condizione atletica e competizione interna

Vivarini ha anche parlato della condizione atletica di Donnarumma, che sembra essere in netta crescita. "Abbiamo lavorato molto sull'aspetto atletico, e si vede", ha detto. Inoltre, ha enfatizzato l'importanza di mantenere una "giusta competizione" all'interno della squadra per tenere tutti i giocatori "sul pezzo".

Occhio alla classifica, ma con i piedi per terra

Nonostante la posizione favorevole in classifica, Vivarini ha invitato alla cautela. "La classifica si guarda a marzo-aprile. Ora può solo creare problemi", ha avvertito, sottolineando l'obiettivo principale di "consolidare questa categoria".

Con questa vittoria, il Catanzaro continua a dimostrare di essere una squadra da tenere d'occhio. Tuttavia, come ha sottolineato Vivarini, la strada è ancora lunga e l'obiettivo è mantenere un alto livello di gioco e intensità per tutto il resto della stagione.

Mister Stefano Vecchi dura sconfitta: "episodi monetizzati bene dal Catanzaro"

Dopo una sconfitta che ha lasciato un amaro in bocca, il tecnico della Feralpisalò ha parlato in conferenza stampa, sottolineando la "grande volontà e spirito" della sua squadra, ma anche le carenze in fase difensiva e offensiva.

Grande volontà e spirito

Nonostante la sconfitta, il tecnico ha elogiato la prestazione dei suoi ragazzi, definendola di "grande volontà e spirito". La squadra ha mostrato cuore e a tratti anche buone giocate, ma purtroppo non è stato sufficiente per portare a casa punti.

Episodi contro

Il tecnico ha fatto notare come gli episodi della partita siano stati tutti a sfavore della sua squadra, sia per "bravura del Catanzaro" che per demerito proprio. "Siamo sempre qui per commentare episodi che gli altri monetizzano molto bene", ha detto, sottolineando come il Catanzaro abbia saputo sfruttare al meglio le occasioni a loro favore.

Carenze in fase difensiva e offensiva

Uno dei punti critici evidenziati è stata la carenza sia in fase difensiva che offensiva. Nonostante la volontà e l'impegno, la squadra non è riuscita a concretizzare in attacco e ha mostrato vulnerabilità in difesa, aspetti che hanno pesato nel risultato finale.

Riflessioni e prossimi passi

La sconfitta lascia spazio a diverse riflessioni per il futuro. Il tecnico sembra essere consapevole delle aree di miglioramento e sarà interessante vedere come la squadra si preparerà per le prossime sfide, con l'obiettivo di correggere le carenze evidenziate e tornare alla vittoria.

Sebbene la Feralpisalò abbia mostrato "grande volontà e spirito", la sconfitta mette in luce alcune carenze che dovranno essere affrontate. Con episodi tutti a sfavore e carenze in fase difensiva e offensiva, la strada verso il successo sembra ancora lunga, ma il tecnico sembra determinato a lavorare sui punti deboli per portare la sua squadra al successo.

Vandeputte elogia la squadra dopo la schiacciante vittoria del Catanzaro su Feralpisalò 3-0

Dopo una vittoria convincente per 3-0 contro Feralpisalò, il talento del Catanzaro, Vandeputte, ha condiviso le sue impressioni nel post-gara, sottolineando l'importanza del gioco di squadra e del contributo collettivo.

Il collettivo prima di tutto

Vandeputte, che ha già segnato quattro gol e fornito due assist questa stagione, ha detto: "Il mio obiettivo personale riguardo ai gol è arrivare in doppia cifra. Ma come ho detto prima, mi piace parlare più del collettivo. È importante vincere le partite, e chi segna sinceramente non importa, basta che vinciamo. Se do il mio contributo, sono ancora più contento."

Continuità e concentrazione

Il giocatore ha elogiato la continuità della squadra, sottolineando come il Catanzaro stia dando continuità alle sue prestazioni. "Stiamo cercando di dare continuità a quello che stiamo facendo alla grande in questo momento. Ora pensiamo alla prossima partita a Como, che sarà ancora più complicata. Quindi stiamo concentrati e continuiamo a lavorare come stiamo facendo," ha detto Vandeputte.

Adattabilità in campo

Parlando della partita, Vandeputte ha notato come la squadra abbia saputo adattarsi alle diverse fasi del match. "Il primo tempo era più difficile perché Feralpisalò era molto chiuso. Ma nel secondo tempo, dopo aver fatto il primo gol, tutto è diventato più facile. Abbiamo trovato più spazi e siamo stati più tranquilli," ha spiegato.

Il ruolo dei compagni di squadra

Quando gli è stato chiesto del suo ruolo nel cambiare la dinamica delle partite, Vandeputte ha detto: "È un merito di tutta la squadra. Quando tutti in campo sono al massimo, anche quelli che poi entrano, le cose vengono più facili per me. Mi danno una grande mano i miei compagni, e grazie a loro arrivo nella posizione di essere decisivo."

Cambio di fascia, cambio di carriera

Infine, Vandeputte ha parlato del suo cambio di fascia due anni fa, che sembra aver avuto un impatto significativo sulla sua carriera. "Mi sono trovato subito bene quando ho cambiato ruolo e fascia. Guardando i numeri che ho fatto, si può dire che ha cambiato parecchio per la mia carriera.

Con queste parole, Vandeputte ha chiuso il suo intervento post-gara, lasciando i tifosi e gli osservatori con la sensazione che il meglio debba ancora venire, sia per lui che per il Catanzaro.

Feralpisalò. Federico Carraro analisi Post-Partita: Una Sconfitta Difficile da Digerire

La partita tra la squadra di Federico e Catanzaro è stata un incontro pieno di emozioni e tensione. Federico, che sembra essere un giocatore o un allenatore, ha condiviso i suoi pensieri sulla partita in un'intervista post-gara.

Un risultato eccessivo?

Federico inizia l'intervista sottolineando che il risultato potrebbe essere stato "eccessivo" rispetto al modo in cui la partita si è effettivamente svolta. La sua squadra ha mostrato "grande cuore" e ha "lottato" per ogni pallone.

Il gioco di Catanzaro

Nonostante la buona prestazione, Catanzaro ha dominato il possesso palla, mettendo sotto pressione la squadra di Federico. Tuttavia, Federico sottolinea che le occasioni da gol sono state più o meno equilibrate tra le due squadre.

Il fattore mentale

Dopo aver subito il primo gol, la squadra di Federico ha avuto difficoltà a mantenere la concentrazione. Federico attribuisce questo calo a una fatica "mentale", suggerendo che il morale della squadra potrebbe essere stato influenzato.

Prossimi passi

Federico conclude l'intervista con una dichiarazione forte: "Dopo un 3-0, le chiacchiere stanno a zero". Sottolinea l'importanza di "ricompattarsi" come squadra e di guardare avanti.

