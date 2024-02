Calcio Serie BKT Cosenza-Catanzaro 800 biglietti per i tifosi Giallorossi: Il derby calabrese si accende

COSENZA. - In vista del bruciante derby calabrese tra Cosenza e Catanzaro, la tensione si alza e i biglietti si fanno preziosi: solo 800 i fortunati tifosi giallorossi che potranno assistere dal vivo allo scontro al San Vito Gigi Marulla. La misura è stata adottata questa mattina, in seguito alla riunione strategica pre-GOS tenutasi nelle aule della Questura di Cosenza, un incontro decisivo per le sorti della vendita dei biglietti.

Le Aquile, che hanno visto limitata la loro presenza anche all'andata con soli 750 posti a disposizione, dovranno nuovamente accontentarsi di un numero ristretto. Ma la passione non conosce limiti e si prevede che i tagliandi saranno oggetto di una caccia senza esclusione di colpi. La conferma ufficiale di questa restrizione arriverà mercoledì, in attesa delle direttive finali dell'Osservatorio.

Un derby non è soltanto una partita di calcio, ma un evento che incarna rivalità e fratellanza, storie di un calcio autentico e radicato nelle tradizioni locali. Per questa ragione, la vendita dei preziosi biglietti sarà un'esclusiva per i fedeli dell'Us Catanzaro, con un divieto categorico di cambio settore per mantenere l'ordine e la sicurezza.

Il richiamo dei responsabili della sicurezza è chiaro: solo i tifosi delle Aquile possono e devono accedere al settore ospiti, un monito che riecheggia l'importanza di questo incontro non solo sportivo, ma culturale. Che vinca il migliore, sul campo e nelle tribune!