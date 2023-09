Calcio Serie BKT. Critica e autocritica: un momento difficile: Pirlo parla di una squadra 'un po' abbattuta' dopo la sconfitta Como-Sampdoria 1-0

Un momento difficile: Pirlo parla di una squadra 'un po' abbattuta' dopo la sconfitta 1-0 contro la Sambdoria

COMO - Il tecnico Pirlo esprime la sua delusione dopo la partita tra Como e Sambdoria, che è finita 1-0. Parla di un primo tempo "normale" in cui entrambe le squadre hanno mostrato un gioco equilibrato. Tuttavia, sottolinea che il Como aveva il controllo della partita, ma non è riuscito a capitalizzare su alcune occasioni.

Pirlo critica la mancanza di concentrazione e "cattiveria" della sua squadra, sottolineando l'importanza di ogni singola palla in Serie B. Dice che se la squadra non ha ancora capito l'importanza di questi aspetti dopo sette giornate, diventa difficile progredire.

Menziona anche un problema di ultimo minuto con un giocatore, Kasami, che ha dovuto essere sostituito. Tuttavia, Pirlo chiarisce che non vuole utilizzare questo come un alibi e che la squadra deve migliorare come un tutto.

Conclude dicendo che è fondamentale lavorare su se stessi e che non importa contro chi giocheranno la prossima partita. L'obiettivo è chiaro: devono vincere e fare punti per portare un po' di positività ai giocatori, che al momento sono abbattuti.





