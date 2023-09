Calcio Serie BKT. Da Catanzaro a Marassi: Katseris parla del pareggio e dell'imminente sfida con la Sampdoria

Katseris riflette sul pareggio con la Cittadella e guarda con ottimismo alla prossima sfida contro la Sampdoria

US Catanzaro, il giocatore Katseris parla del suo stato d'animo e delle performance della squadra nel dopogara tra Catanzaro e Cittadella, che si è concluso con un pareggio 1-1. Katseris esprime la sua delusione per non essere riusciti a segnare il secondo gol, nonostante la squadra abbia seguito le istruzioni del mister e abbia giocato bene. Lui stesso è stato elogiato per la sua performance, in particolare per la sua abilità nel superare gli avversari e creare opportunità per gli attaccanti.

Rispondendo alle domande, Katseris parla della sua crescita come giocatore. Menziona come l'anno scorso sia stato un periodo di apprendimento e come quest'anno abbia avuto l'opportunità di mostrare le sue abilità, in parte grazie agli infortuni e alle squalifiche dei compagni di squadra. Sottolinea l'importanza del supporto dei suoi compagni di squadra nel suo miglioramento.

Infine, il giocatore esprime grande entusiasmo per la prossima partita contro la Sampdoria, sottolineando l'importanza del supporto dei tifosi. Rivela che quattro anni fa non avrebbe mai creduto di poter giocare in un palcoscenico così grande e ringrazia i tifosi per il loro costante supporto, sia in casa che in trasferta.

In generale, il tono di Katseris è uno di ottimismo misto a una certa delusione per non aver sfruttato completamente le opportunità durante la partita. Tuttavia, è chiaro che è concentrato sul futuro e sulle prossime sfide che la squadra dovrà affrontare.

Di seguito il video intervista completo del calciatore del Catanzaro, Katseris