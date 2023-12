Calcio Serie BKT. La determinazione di Mister Vivarini prima del confronto tra Como e Catanzaro. Video

Inizio entusiasmante di stagione per il Catanzaro. Mister Vivarini sembra avere una prospettiva chiara sulla sfida contro il Como e sull'importanza del sostegno dei tifosi.

Nella frenesia che precede una partita importante, i giornalisti si sono riuniti per ascoltare le parole di Mister Vincenzo Vivarini alla vigilia del confronto tra Como e Catanzaro. L'entusiasmo era palpabile nell'aria, sia tra i giornalisti che tra i tifosi, e il Mister ha condiviso la sua prospettiva sulla sfida imminente e sulle aspirazioni della squadra.

L'importanza del sostegno dei tifosi

Mister Vivarini ha sottolineato quanto il supporto appassionato dei tifosi sia fondamentale per il morale della squadra. Ha elogiato l'entusiasmo che i tifosi di Catanzaro dimostrano in campo e ha sottolineato quanto questo sostegno dia una spinta positiva ai giocatori. È evidente che il calore dei tifosi è una fonte di ispirazione per la squadra.

Le Sfide poste dal Como

Il Como si presenta come una squadra di notevole forza, con giocatori fisicamente e tecnicamente superiori alla media del campionato. Inoltre, il fatto che abbiano un allenatore che ha già vinto il campionato di Serie B aggiunge ulteriori elementi di sfida. Mister Vivarini ha sottolineato la necessità di essere imprevedibili e di sfruttare al meglio le proprie abilità per affrontare questa squadra di alto livello.

Obiettivi e ambizioni

Quando gli è stato chiesto sull'importanza di questo ciclo di partite contro squadre in zona play-off, Mister Vivarini ha ribadito il suo approccio concentrato su una partita alla volta. Ha sottolineato che il campionato attuale è altamente competitivo, con squadre ben preparate individualmente. Pertanto, la sua attenzione è interamente focalizzata sulla sfida con il Como, senza guardare troppo avanti.

Aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori

Per quanto riguarda le condizioni dei giocatori, Mister Vivarini ha fornito importanti aggiornamenti. Ha confermato che Crin è pienamente recuperato e si sente bene, mentre Situm sta lavorando al suo recupero in modo positivo, senza intoppi. Questi sviluppi sono un'ottima notizia per la squadra e aggiungono ulteriori risorse per affrontare la sfida.

In conclusione, l'atmosfera in vista della partita tra Como e Catanzaro è carica di emozioni. Mister Vivarini e la sua squadra sono pronti a dare il massimo sul campo e a lottare per ottenere un risultato positivo. Il sostegno dei tifosi è un elemento chiave per il successo, e la squadra è determinata a mantenere alta l'energia in campo. Restiamo in attesa di una partita avvincente e di vedere come si sviluppa la stagione per il Catanzaro. Forza Catanzaro!





Di seguito la conferenza stampa integrale del Mister Vincennzo Vivarini alla vigilia di Como Vs Catanzaro