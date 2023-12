Calcio Serie BKT: vendita biglietti Catanzaro-Pisa sospesa per analisi dei rischi

Serie BKT: Vendita Biglietti Catanzaro-Pisa in Bilico - Analisi dei Rischi in Corso

La vendita dei biglietti per la partita Catanzaro-Pisa, prevista per sabato 9 dicembre, è momentaneamente sospesa. In una riunione tenutasi il 29 novembre, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha deciso di sospendere il giudizio sulla partita al fine di analizzare in dettaglio i rischi associati all'evento.

La determinazione numero 58/2023 afferma che fino a quando non saranno prese decisioni definitive in merito, le Leghe competenti e il Coni sono stati invitati a chiedere alle società organizzatrici di non avviare la vendita dei biglietti.

Di seguito il comunicato ufficiale Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

