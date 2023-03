Calcio Serie C: Catanzaro si prepara per il doppio impegno contro Monterosi e Gelbison. Video

Il tecnico Vivarini sta valutando qualche cambio nella formazione del Catanzaro in vista dell'incontro con il Monterosi, in programma domani pomeriggio alle 17.30 al "Ceravolo". Nonostante la breve pausa, la squadra ha preparato la sfida infrasettimanale in sole due sedute. Il derby di domenica contro la Gelbison potrebbe essere decisivo per l'aritmetica promozione in Serie B, ma la speranza di uno spostamento a Salerno è sfumata.

Nella seduta di rifinitura di oggi, nessuna indicazione sulla formazione, ma Vivarini potrebbe far tirare il fiato a qualche titolare in vista della sfida con la Gelbison. Pontisso e Brignola, in forma come subentranti nel derby col Crotone, potrebbero trovare posto nella formazione iniziale.

Il Monterosi è già arrivato in Calabria in vista dell'incontro di domani. Nonostante i risultati recenti, la squadra è ancora in corsa per evitare i play-out e ha un buon margine sulla retrocessione diretta. La partita contro il Catanzaro sarà fondamentale per i laziali.

Sul fronte dei biglietti, sono stati staccati oltre 8.500 tagliandi per la sfida con il Monterosi, mentre la partita di domenica contro la Gelbison si giocherà ad Agropoli. Non ci saranno tifosi ospiti, ma si spera che la società campana consenta ai tifosi giallorossi di poter acquistare una parte dei biglietti riservati ai propri tifosi.