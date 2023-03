Calcio Serie C, Crotone-Catanzaro: al Ceravolo sarà allestito un maxischermo, con una capienza di circa 3200 persone, ingresso libero

CATANZARO, 09 MAR. - Crotone-Catanzaro: al Ceravolo sarà allestito un maxischermo per permettere ai tifosi giallorossi di seguire la partita nonostante la trasferta sia vietata. L'iniziativa è stata organizzata dalla società del Catanzaro, con il supporto del Comune e del club, e prevede la realizzazione di un maxischermo allo stadio "Ceravolo", con una capienza di circa 3200 persone e ingresso libero. La partita sarà trasmessa in diretta su RaiSport, ma l'iniziativa del maxischermo permetterà ai tifosi di vivere l'esperienza del derby calabrese di Serie C in modo più coinvolgente





In aggiornamento