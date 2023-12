Calcio Serie C. Crotone di Mister Zauli, prestazione solida ma senza gol a Latina: analisi post-partita - Video

Calcio Serie C. Crotone di Mister Zauli, prestazione solida ma senza gol a Latina: analisi post-partita"

La conferenza stampa post-partita con mister Zauli ha svelato alcuni dettagli interessanti sulla performance del Crotone contro il Latina.

Nella conferenza stampa dopo la partita Latina vs. Crotone 0-0, mister Zauli ha condiviso le sue impressioni sulla prestazione della squadra. Inizialmente, ha elogiato la squadra per l'ottimo primo tempo, sottolineando che avrebbero potuto passare in vantaggio. La squadra è stata accorta e ha creato numerose opportunità, ma purtroppo non è riuscita a sfruttarle.

Zauli ha anche menzionato il secondo tempo, sottolineando alcune occasioni importanti in cui il Crotone avrebbe potuto segnare. Ha notato che, nonostante la pressione, la partita è rimasta in equilibrio. Ha inoltre riconosciuto che i cambi apportati dal Latina nel finale hanno messo leggermente in difficoltà il Crotone, ma nel complesso, pensa che la sua squadra avesse più possibilità di vincere la partita.

Rispondendo a una domanda sulla classifica e sul ritardo rispetto al vertice, mister Zauli ha affermato che il campionato è ancora lungo e che quattro punti di differenza non sono così significativi. Ha sottolineato che il campionato è molto competitivo e che molte squadre stanno affrontando difficoltà. Il Crotone lavorerà duramente per rimanere tra le prime.

Infine, Zauli ha affrontato le assenze nella sua squadra, ma ha sottolineato che durante la stagione, le assenze sono comuni e che oggi preferisce concentrarsi sul fatto che la squadra ha giocato bene in difesa. Ha anche risposto alle critiche sulle prestazioni offensive, evidenziando che la squadra ha creato diverse opportunità, anche se questa è stata la prima partita in cui non ha segnato.

In sintesi, mister Zauli sembra fiducioso nel futuro del Crotone e concentrato sul miglioramento della squadra per le prossime partite. La lotta per il vertice della classifica continua, e il Crotone farà del suo meglio per rimanere competitivo in questo campionato altamente contestato.

Di seguito conferenza stampa integrale con mister Zauli