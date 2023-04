Calcio. Giugliano-Catanzaro 0-4. Gatti, Curcio e Iemmello chiudono la partita.Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

AVELLINO, 2 APR – Per il Catanzaro altri tre punti (ventottesima vittoria stagionale) al “Partenio-Lombardi”, per l’occasione stadio di casa per il Giugliano. Bastano due reti nella prima parte di gara per archiviare il match che poi viene gestito in maniera perfetta dalla formazione di mister Vivarini che inserisce in campo Fazio, Gatti, Brignola e Curcio. Nella ripresa la doppietta di Iemmello completa l’opera.

Il Catanzaro inizia la gara prendendo immediatamente le redini del gioco e la rete arriva subito. Al 6’, su corner di Vandeputte, si trova al posto giusto in area piccola Gatti che di testa sblocca il risultato. Il momento dei giallorossi è strepitoso e al 10’ Brignola colpisce da pochi passi ma la mira non è precisa. Il Giugliano si fa vedere due volte al 14’, prima Piovaccari dal fondo cerca di mettere una palla in mezzo ma interviene Fulignati, immediatamente dopo Salvemini arriva alla conclusione ma viene murato da Fazio. Il raddoppio giallorosso arriva al 17’ su cross dalla destra di Sounas, di testa, Curcio raddoppia anticipando Rondinella. Il Catanzaro controlla agevolmente, poi al 37’ su una ripartenza del Giugliano si trova Salvemini pronto alla conclusione con Fulignati che respinge e palla che poi schizza sopra la traversa.

Nella ripresa i due tecnici inseriscono immediatamente forze nuove. In avvio è sempre il Catanzaro a fare la partita e al 4’ si registra la traversa di Curcio mentre il Giugliano cerca di tanto in tanto di impensierire Fulignati come all’8’ con la conclusione di Rizzo che, sempre lui, al 16’, calcia una punizione in maniera magistrale colpendo il palo. I padroni di casa prendono coraggio e manovrano col Catanzaro che arretra senza mai sbandare. Vivarini inserisce prima Cinelli e Cianci e quindi Biasci. Alla mezzora arriva il 3-0 del Catanzaro, sul disimpegno errato di Sassi si trova Iemmello che porta a spasso la difesa campana e libera il destro vincente. In pieno recupero la caparbietà di Cianci in area consente a Iemmello la personale doppietta ed il poker giallorosso. Per i 250 tifosi giallorossi, insieme alla squadra, la festa continua.

Carlo Talarico

Il tabellino:

GIUGLIANO-CATANZARO 0-4

Marcatori: 6’ pt Gatti (G), 17’ pt Curcio (C), 30’ st Iemmello (C), 46’ st Iemmello (C).

GELBISON (3-5-2): Sassi; Biasiol (28’ pt Rizzo), Scognamiglio, Poziello C.; Rondinella, Ceparano (1’ st Di Dio), Felippe, Gladestony, Oyewale (18’ st Poziello); Salvemini, Piovaccari. (18’ st Sorrentino) A disp.: Viscovo, Siamatas, Berman, Zullo, La Monica, Poziello R., Felici, Mesisca, Ciuferri, De Francesco, Ghisolfi. All.: Di Napoli.

CATANZARO (3-5-2): Fulignati, Brighenti, Fazio, Gatti; Brignola, Pontisso (41’ st Welbeck), Ghion (15’ st Cinelli), Sounas (27’ st Biasci), Vandeputte (1’ st Tentardini); Iemmello, Curcio (15’ st Cianci). A disp.: Sala, Grimaldi, Fazio, Martinelli, Rolando, Verna, Bombagi, Scognamillo, Katseris, Situm. All.: Vivarini.

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa

Assistenti arbitrali: Tempestilli e Boggiani

Quarto ufficiale: Spina

ESPULSO: nessuno.

AMMONITI: Rizzo (G), Rondinella (G), Fazio (C), Brighenti (C), Gladestony (G), Scognamiglio (G).

NOTE: Spettatori 2.000 circa. Angoli: 6-4 per il Catanzaro. Recupero: pt 1’, st 3’.









Il video commento e interviste post-partita del tecnico Vivarini



Il video commento e interviste post-partita del tecnico Raffaele Di Napoli









Gli highlights di Giugliano-Catanzaro