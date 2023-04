Calcio. SuperCoppa Serie C: la sfida tra le migliori squadre dei girone A-B-C per la conquista del Super Trofeo

La Supercoppa Serie C 2022/2023 sarà disputata dalle tre squadre che si classificheranno al primo posto dei rispettivi gironi al termine della Regular Season del Campionato Serie C 2022-2023, come stabilito dalla Lega Pro nel suo regolamento pubblicato. Le tre squadre formeranno un "Girone a 3" e si sfideranno in gare di sola andata. Le partite si disputeranno in due tempi da 45 minuti ciascuno e ogni squadra giocherà una partita in casa e una in trasferta secondo le seguenti date:

1a giornata - Sabato 29 aprile 2023: tramite sorteggio saranno individuate le due squadre che disputeranno la prima partita e quale delle due ospiterà l'evento;

2a giornata - Sabato 6 maggio 2023: nella gara della seconda giornata si affronteranno la squadra che non ha giocato la partita della prima giornata e la squadra perdente della prima giornata o, in caso di pareggio, la squadra che ha giocato in trasferta nella prima giornata;

3a giornata - Sabato 13 maggio 2023: la partita si svolgerà tra le due squadre che non si sono ancora affrontate nelle prime due giornate.

Al termine di ogni partita, saranno assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di sconfitta. In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, la classifica del "Girone a 3" sarà determinata in base alla differenza reti nelle partite del girone, al maggior numero di reti segnate nelle partite del girone e al maggior numero di reti segnate nella partita giocata in trasferta nel girone. Se la parità persiste, la posizione in classifica sarà decisa tramite sorteggio.

Durante le partite, ogni squadra potrà effettuare fino a cinque sostituzioni utilizzando tre interruzioni di gioco, oltre all'interruzione di metà partita. Prima dell'inizio di ogni partita, le società dovranno presentare all'arbitro una lista con un massimo di 26 calciatori, 11 titolari e il resto designato come riserve, indicando i numeri di tessera e la data di nascita di tutti i calciatori, così come i nominativi e i numeri di tessera dei dirigenti e degli altri tesserati ammessi sul campo di gioco. I numeri di maglia dei calciatori dovranno corrispondere a quelli indicati sulla lista consegnata all'arbitro.

Le sanzioni disciplinari per le violazioni del regolamento saranno irrogate dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Pro, in conformità alla normativa federale. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si applicheranno le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) e del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), nonché le norme tecniche previste dalle "Regole del gioco e decisioni ufficial

PREMI La squadra vincitrice della Supercoppa Serie C riceverà il Trofeo "Supercoppa Serie C" e 30 medaglie d'argento da assegnare ai calciatori e ai tecnici della squadra.

