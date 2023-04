Calcio. US Catanzaro, Foresti smentisce ritorno di Ranieri al Catanzaro: Fiducia in Vivarini

Il direttore generale del Catanzaro, Diego Foresti, ha smentito categoricamente l'ipotesi di un ritorno di Claudio Ranieri come allenatore, durante un'intervista alla trasmissione Unica Calcio Monza su 'Unica TV'. Foresti ha affermato che non hanno mai pensato di cambiare l'attuale allenatore, mister Vivarini, nonostante la scadenza del suo contratto, poiché la squadra ha avuto una stagione straordinaria, battendo tutti i record del mondo, con 100 gol fatti e un calcio di alto livello espresso dalla prima all'ultima giornata. Foresti ha anche sottolineato la serietà e l'importanza della proprietà del Catanzaro, composta da tre fratelli imprenditori di alto livello, che sicuramente si siederanno per trovare la soluzione giusta per il futuro del club. Inoltre, ha precisato che Ranieri è un'istituzione a Catanzaro e che sebbene sia amico del presidente, l'ipotesi del suo ritorno è priva di verità e può destabilizzare il lavoro svolto in modo leale dalla squadra e dallo staff tecnico attuale.

Foresti ha inoltre sottolineato che attualmente Ranieri sta affrontando una parte importante di campionato, con l'obiettivo di raggiungere i playoff per la promozione in Serie A. Pertanto, le notizie non veritiere riguardo a un suo presunto ritorno a Catanzaro rischiano di disturbare la squadra e il suo impegno sul campo.

Il direttore generale del Catanzaro ha infine ribadito la fiducia nella sua attuale guida tecnica e nella proprietà del club, evidenziando la serietà e l'importanza degli imprenditori che ne fanno parte. Ha anche sottolineato che, nonostante la scadenza del suo stesso contratto, la situazione sarà affrontata con la stessa professionalità e si lavorerà per trovare la soluzione migliore per il futuro del Catanzaro.

In sintesi, Foresti ha smentito categoricamente l'ipotesi di un cambio di allenatore a Catanzaro e ha espresso piena fiducia nell'attuale mister Vivarini e nella proprietà del club, evidenziando i risultati ottenuti e la serietà con cui si affronta la situazione contrattuale.