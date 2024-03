Calcio. Vivarini alla vigilia del Derby: l'abbraccio dei tifosi e la strategia per Cosenza-Catanzaro - Video integrale

Calcio: la determinazione del Catanzaro alla Vigilia del Derby con il Cosenza - unione e tattica verso la vittoria

CATANZARO - Alla vigilia del derby più sentito dalla città di Catanzaro, il mister Vivarini si presenta davanti ai giornalisti con un misto di emozioni e determinazione. La settimana di preparazione si è conclusa con l'affetto palpabile dei tifosi, un sostegno che il mister ritiene essere fondamentale per il morale e la spinta agonistica della squadra. "Non ho parole per i nostri tifosi," afferma Vivarini, sottolineando l'unicità della loro passione e il loro ruolo nel percorso del Catanzaro in questo campionato.

Con il Catanzaro che si trova in un momento positivo nonostante le tre sconfitte consecutive superate, e il Cosenza che si presenta ugualmente in buona forma, il derby si annuncia come un incontro al vertice, carico di aspettative e di significati. La rivalità storica tra le due squadre carica l'atmosfera di un'energia speciale, e il mister è ben consapevole che il confronto di domani non sarà semplice: "La partita di domani è la più importante, come sempre," dichiara, enfatizzando la necessità di mantenere una mentalità vincente.

La preparazione tecnica e tattica è stata intensa, con un'attenzione particolare ai dettagli che potrebbero fare la differenza sul campo. Vivarini accenna agli investimenti e ai miglioramenti dell'avversario, ma rassicura che il Catanzaro ha lavorato sodo per affinare il proprio gioco e per presentarsi al meglio nella sfida imminente. "Abbiamo curato molto le situazioni tattiche," spiega, lasciando intendere che la squadra è pronta a sorprendere.

Nonostante il calendario serrato che ha visto il Catanzaro impegnato in tre partite in una settimana, il mister si dice sereno e fiducioso nella capacità dei suoi giocatori di recuperare fisicamente e mentalmente. La tranquillità è un valore che la squadra e la città condividono, una simbiosi che Vivarini ritiene essere il cuore pulsante del calcio e che desidera trasmettere anche sul campo di gioco.

Il derby si annuncia quindi non solo come una prova atletica ma anche come un capitolo importante nella narrazione di una stagione che vede il Catanzaro lottare con tenacia. Il mister conclude con un pensiero rivolto al futuro, sia immediato che a lungo termine, con l'obiettivo di lasciare un segno indelebile nella storia del club e di onorare l'affetto e il sostegno dei tifosi giallorossi.

Il fischio d'inizio si avvicina e con esso la promessa di un incontro che andrà oltre la semplice competizione sportiva: sarà un momento di passione, tattica e, soprattutto, di cuore.

Di seguito il video integrale con mister Vivarini alla vigilia del Derby Cosenza-Catanzaro