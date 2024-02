Calcio: Vivarini proclama l'era del divertimento per il Catanzaro e loda i tifosi. - Video integrale

Nel post-gara con Cittadella, Vivarini esalta la squadra e infiamma i cuori: 'Ora giochiamo con il sorriso, con i tifosi come nostra forza propulsiva'

CITTADELLA. - In un post-partita carico di emozioni, Mister Vincenzo Vivarini non nasconde la sua soddisfazione per la doppia cifra raggiunta: la centesima partita e la duecentesima vittoria come professionista. "È un momento di festa doppia per noi", afferma il tecnico del Catanzaro con un sorriso che illumina la sala stampa. La vittoria non è stata un regalo del destino ma il risultato di una lotta dal primo all'ultimo minuto, una lotta che ha visto i suoi ragazzi entrare in campo con una determinazione feroce, caratteristica che Vivarini considera essenziale per il DNA della sua squadra.

Nonostante la pressione costante del Cittadella, squadra nota per il suo incessante pressing che non lascia spazio al ragionamento, il Catanzaro ha saputo mantenere la pulizia del gioco e la capacità di giocare la palla. "Abbiamo tenuto il campo bene, sebbene ci sia spazio per migliorare," riflette Vivarini, guardando già alla prossima sfida contro l'Ascatanzaro.

Un neo nella prestazione, tuttavia, sono stati i troppi cartellini che potrebbero pesare nell'economia della gara successiva. Mister Vivarini difende la sua squadra spiegando che per contrastare l'aggressività e l'irruenza del Cittadella si sono dovuti adattare, talvolta ricorrendo a falli tattici che hanno portato ad ammonizioni, sottolineando però che tutto è stato fatto nella massima correttezza.

Guardando al futuro, il tecnico giallorosso punta a godersi il cammino partita dopo partita, senza pressioni eccessive. La salvezza era il primo obiettivo stagionale e, ora che è stato raggiunto, Vivarini vuole che la sua squadra si diverta sul campo, mantenendo l'organizzazione e gestendo il gioco con serenità.

Mister Vivarini non dimentica di rendere omaggio ai tifosi del Catanzaro, il cui entusiasmo e passione sono stati un vero spettacolo sugli spalti, riflettendo un calore che, secondo lui, non si trova facilmente altrove.

Nel confronto con i giornalisti, Vivarini tocca anche il tema del budget e delle aspettative, sottolineando come alcune squadre, per la qualità dei giocatori e per i mezzi a disposizione, meritino la posizione che occupano in classifica. Tuttavia, non manca di evidenziare come il Catanzaro stesso sia una sorpresa, un team che può dare filo da torcere a qualsiasi avversario in questo equilibrato campionato di Serie B.

In conclusione, il tecnico giallorosso si proietta verso le prossime sfide, mantenendo i piedi per terra e la concentrazione alta, consapevole che nel calcio tutto può succedere. L'obiettivo ora è consolidare la posizione nei play-off e continuare a migliorare in ogni prestazione. Con una visione chiara e un approccio pragmatico, Mister Vivarini e la sua truppa sono pronti ad affrontare i prossimi impegni, con la stessa determinazione e grinta che hanno dimostrato finora.

