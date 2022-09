Calcio: Vrenna "messo Crotone nelle migliori condizioni". Presidente: "Ora spetta al mister"

CROTONE, 02 FEB - "Abbiamo una rosa che il Crotone non ha mai avuto e non mi rimprovero nulla: ho messo tutti nelle migliori condizioni possibili. Ora spetta a loro: al mister, allo staff ed ai calciatori". Gianni Vrenna, presidente del Crotone, usa bastone e carota per cercare di spronare la sua squadra a reagire ed uscire dal pantano della zona retrocessione.

Lo fa commentando il mercato di gennaio del Crotone. Mercato che ha portato a Crotone due attaccanti importanti: Di Carmine e Ounas. "È stato un mercato difficile - dice Vrenna - ma sono più che soddisfatto. Del mercato sono super soddisfatto perché abbiamo portato a Crotone giocatori importanti come Di Carmine e Ounas, che è un fuoriclasse. Stavamo trattando anche un difensore portoghese che sarebbe stato un investimento per la società, ma non c'è stato il tempo e siamo stati costretti a restare così". Vrenna prende atto, comunque, che, nonostante gli investimenti, la squadra non gira.

"Il tallone di Achille - dice il presidente - è, a dire di tutti, la difesa ma sono sicuro che quanto prima il nostro allenatore riuscirà a trovare la quadra. Penso che abbiamo la possibilità con questa rosa di poterci salvare". Il presidente ridimensiona poi la notizia secondo la quale diversi giocatori hanno rifiutato di venire a Crotone. "E' eccessivo - afferma - dire questo. Qualcuno non ha accettato la sfida Crotone, ma chi è arrivato lo ha fatto con la voglia di dare una mano a questa società per la salvezza che non è una chimera".

Vrenna, comunque, guarda al futuro con ottimismo. "Capisco - dice - che vedendo il calendario con le partite contro Milan, Sassuolo e Juventus, uno si senta spacciato, ma dobbiamo metterci nelle condizioni di non fare la pessima figura vista contro il Genoa: quella non era la squadra che conosco. Spero che i ragazzi da questa prestazione negativa riescano a capire che devono dare l'anima per poter uscire da questa situazione di classifica brutta ma non insormontabile visto che la salvezza è a 4 punti. Io non vedo il campionato di A difficile, ce lo stiamo complicando noi.

Le squadre sono tutte lì: non sono distanze incolmabili. Dipende tutto da noi". Infine il presidente del Crotone parla del tecnico: "Stroppa non è mai in discussione, ma il nostro allenatore deve mettersi nelle condizioni di prendere meno critiche e dare più sostanza al gioco del Crotone".