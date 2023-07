Calciomercato: è ufficiale, Davide Veroli è un nuovo calciatore dell'US Catanzaro 1929

CATANZARO 01 LUG. - Davide Veroli, difensore di proprietà del Cagliari, nella prossima stagione vestirà la maglia giallorossa.

E’ stata infatti trovata l’intesa tra la società sarda e l’US Catanzaro per l’arrivo del classe 2003 in prestito con diritto di riscatto. Veroli – che è cresciuto nelle giovanili del Pescara dove ha anche disputato 19 gare nel torneo di Serie C, stagione 2021/2022 – lo scorso anno si è messo in luce nel campionato Primavera 1 registrando 26 presenze e 5 gol. Il giovane difensore, classe 2003, si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Club rossoblù.