Colpo di Mercato in Serie B: Giuseppe Ambrosino si unisce ufficialmente al Catanzaro direttamente dalle fila del Napoli

Calciomercato Serie B ufficiale direttamente dal Napoli ecco Giuseppe Ambrosino è un nuovo calciatore del Catanzaro.

Un nuovo fulgido capitolo si aggiunge alla storia del calcio italiano mentre Giuseppe Ambrosino, un giovane attaccante dal talento inestimabile nato nel 2003, si appresta ad illuminare il terreno di gioco indossando con fierezza la maglia del Catanzaro. Questo promettente calciatore è giunto in prestito dal prestigioso Napoli, portando con sé una carriera già ricca di successi e una determinazione contagiosa.

Le radici di Ambrosino affondano nel fertile terreno del vivaio del Napoli, dove ha cresciuto il suo talento fino a divenire il capocannoniere indiscusso del campionato Primavera nel 2022. Questo giovane astro calcistico non è soltanto una speranza per il presente, ma anche un pilastro della nazionale Under 20 guidata con saggezza dal coach Carmine Nunziata. Nativo di Procida, l'isola incantata del calcio, nella passata stagione ha calcato i campi della Serie B con le maglie del Como prima e del Cittadella poi, riuscendo a siglare tre reti in quindici epiche apparizioni.

Le gesta di Ambrosino hanno brillato persino durante la fase iniziale del ritiro pre-campionato con la squadra del Napoli a Dimaro, lasciando un'impronta indelebile nell'amichevole sfida contro la Juve Stabia che ha acceso gli animi dei tifosi azzurri. E ora, con un nuovo capitolo che si apre dinanzi a lui, Ambrosino è pronto a scrivere pagine di gloria con la sua nuova squadra, il Catanzaro, portando con sé il bagaglio di esperienze e la passione che lo contraddistinguono, promettendo spettacolo e trionfi emozionanti.