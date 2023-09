Calciomercato Serie B. US Catanzaro Calcio: in caccia di rinforzi difensivi - Mangraviti e Scaglia sul Radar

Calciomercato Serie B: Il Catanzaro Calcio punta forte – Mangraviti e Scaglia nel mirino per il reparto difensivo

L'US Catanzaro Calcio dimostra una determinazione senza compromessi nel mercato estivo.

La squadra giallorossa è alla ricerca di un rinforzo di qualità per la difesa, conscia della necessità di consolidare il proprio reparto arretrato.

Przemysław Szyminski, nonostante il suo attaccamento al club, sta valutando seriamente un ritorno nella sua nativa Polonia. Questo ha spinto il Catanzaro a esaminare alternative valide per rafforzare la sua retroguardia, cercando giocatori che possano offrire esperienza e solidità.

Tra le opzioni considerate, emergono due nomi concreti. In primo luogo, si profila Massimiliano Mangraviti, classe 1998, attualmente sotto contratto con il Brescia ma con la scadenza imminente. Il suo curriculum vanta ben 100 presenze tra Serie B e Serie A, garantendo una sicura affidabilità nel campionato cadetto. La sua giovane età suggerisce un potenziale ulteriore da esplorare, rendendolo un'aggiunta intrigante per la difesa giallorossa.

Un altro difensore che ha catturato l'interesse del Catanzaro è Filippo Scaglia, militante nel Como e con una vasta esperienza alle spalle. Nato nel 1992, Scaglia ha collezionato oltre 160 apparizioni nella Serie B, testimonianza della sua solida presenza nel mondo del calcio cadetto. La sua maturità e competenza potrebbero conferire al Catanzaro la stabilità di cui ha bisogno nella sua zona difensiva.

L'evolversi della situazione sarà seguito con attenzione nei prossimi giorni, in quanto si attendono ulteriori sviluppi e conferme in merito a queste possibili acquisizioni. Il Catanzaro Calcio dimostra di voler agire con decisione per costruire una squadra competitiva in vista delle sfide future.