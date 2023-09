Caldo africano fuori stagione: ecco le previsioni meteo per la prossima settimana

Caldo africano fuori stagione: ecco le previsioni per la prossima settimana. Ma l'Autunno quando arriva? Visto il caldo fuori stagione, sembra praticamente Agosto, in molti ci state facendo questa domanda in vista della prossima settimana; per rispondere dobbiamo analizzare come di consueto gli ultimi aggiornamenti del centro europeo appena arrivati.

Ebbene, la settimana si aprirà lunedì 11 con una nuova pulsazione dell'anticiclone africano che abbraccerà buona parte del bacino del Mediterraneo. Vista l'origine delle masse d'aria, ovvero l'interno del deserto del Sahara, oltre all'estrema stabilità atmosferica con tanto sole ovunque ci aspettiamo un'impennata delle temperature (mappa qui sotto) che si porteranno ben oltre le medie climatiche, con punte massime sopra i 34-35°C, soprattutto in Val Padana, sulle zone interne delle due Isole maggiori e su parte del Centro (36°C a Firenze).

Un prolungamento a tutti gli effetti della stagione estiva ormai nel cuore di Settembre: di solito in questa fase dell'anno iniziano intravedersi i primi segnali autunnali, con le foglie che cadono, le prime temperature frizzanti al mattino e soprattutto con le perturbazioni atlantiche foriere di piogge ed invece a dominare la scena da Nord a Sud è ancora il sole con valori termici da pieno Agosto.

La risposta alla domanda inziale è dunque NO! L'Autunno rimane lontano dall'Italia stoppato di fatto dal granitico anticiclone africano, salvo qualche temporale sull'arco alpino tra Mercoledì 13 e Giovedì 14 con locali sfondamenti sulle alte pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Una possibile rottura è prevista, al momento, solo intorno al successivo weekend quando la discesa di correnti più instabili legate ad un profondo ciclone con centro motore sul Nord Europa potrebbe dar luogo a fenomeni temporaleschi anche di forte intensità. (iLMeteo)





