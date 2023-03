Campionato italiano di Surf Casting a box: un'ordinanza inibisce la navigazione lungo i litorali di Roccelletta e Hiovino (con link)

Dalle ore 10:00 del 24 marzo prossimo e fino alle ore 23:00 del giorno successivo, lungo il litorale del comune di Borgia, località Roccelletta di Borgia e il litorale del Comune di Catanzaro, località Giovino, si svolgerà la manifestazione sportiva denominata “Campionato Italiano di Surf Casting a box”.

In vista dell’appuntamento, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato ha emesso un’ordinanza che, tra l’altro, stabilisce che nel giorno, negli orari e nello specchio acqueo e per una distanza di 300 metri dalla battigia lungo il litorale della località Roccelletta di Borgia del comune di Borgia e località Giovino del comune di Catanzaro, durante lo svolgimento della manifestazione in discorso è interdetta la navigazione, l’ancoraggio, la sosta, nonché ogni altra attività subacquea o di superficie, direttamente o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare, che possono recare intralcio alla manifestazione sportiva.

Nello stesso provvedimenti è inoltre specificato che non sono soggette al divieto le unità della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia, le unità adibite a pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguita dall’ente di appartenenza nonché, le unità facenti capo all’organizzazione in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione. Tutte le unità che a qualunque titolo accedano all’interno del campo di gara, sono tenute ad assicurare un idoneo collegamento sul canale 16 VHF o telefonico, in caso di emergenza, al numero 1530 oppure 0967/21674 (diretto Sala Operativa).

L'ordinanza integrale è visionabile al link:

https://www.comune.catanzaro.it/bando/ordinanza-per-lo-svolgimento-del-campionato-italiano-di-surf-casting-a-box/