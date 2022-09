Capodanno a Catanzaro Abramo e Lobello: in 30mila al mega concerto, grande risposta dei Catanzaresi

CATANZARO 1 GEN - Trentamila persone hanno gremito ieri Corso Mazzini per il concerto di Capodanno promosso dall'amministrazione comunale guidata da Sergio Abramo. È questa la stima del pubblico che ha partecipato in gran numero alla maratona musicale nel cuore del centro storico del Capoluogo per festeggiare insieme l'arrivo del 2020.

"I catanzaresi hanno risposto nel migliore dei modi scegliendo di trascorrere la notte speciale di San Silvestro sull'isola pedonale di Corso Mazzini all'insegna del divertimento e del piacere dello stare assieme".

Lo afferma il sindaco Sergio Abramo nell'esprimere il proprio orgoglio "per la riuscita dell'evento e l'ottimo riscontro di tutta la macchina organizzativa che ha profuso il massimo impegno per offrire un momento di condivisione e allegria in grado di unire tutte le generazioni".

L'assessore al turismo e spettacolo Alessandra Lobello ha aggiunto che "le migliaia di presenze nel centro storico hanno coronato gli sforzi fatti dall'amministrazione per garantire la migliore realizzazione del concertone con un cast artistico di livello - Opera Dance Music, Sud Sound System, Briga e Nesli - premiato dal pubblico".

Abramo e Lobello hanno ringraziato "tutti i partecipanti che hanno vissuto con gioia e compostezza la lunga notte e quanti hanno lavorato per favorire un comodo accesso nel centro storico grazie ai servizi straordinari e gratuiti dell'Amc. Il presidio delle forze dell'ordine ha, inoltre, garantito la sicurezza nell'area dell'evento e nei pressi dei locali presi d'assalto da tantissimi giovani. Che la gioia di questo Capodanno sia il miglior auspicio per un 2020 ricco di buoni propositi".