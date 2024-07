Esce il 7 maggio "Ritratti", l'ultimo singolo di Tueff

“Ritratti” è il quarto ed ultimo singolo estratto da “L’ultimo bisonte”, il nuovo album di Tueff, che utilizza l’hip hop come cassa di risonanza per diffondere sensibilità ecologica. Anche questo brano, il cui beat, come il resto dell'album è stato composto da DJ Uma, ed edito e pubblicato da Hopeland, è accompagnato da un video musicale. Si tratta nello specifico dell'ultimo video di una sorta di saga, narrata attraverso 4 episodi girati da Gianluigi Sorrentino. Le location questa volta si snodano tra tra l'alta Irpinia e il Basso Lazio, includendo l'Eremo di San Michele Arcangelo a Formia (LT). Tueff ci invita a riflettere sull’importanza di preservare l’equilibrio naturale del nostro pianeta, sensibilizzando l’ascoltatore sull’importanza del rispetto per l’ambiente. Il beat di Dj Uma che fa da supporto al testo, trasforma il tutto in un’esperienza di ascolto coinvolgente, capace di trasmettere un messaggio forte e attuale. Tueff & Dj Uma continuano a stupire il pubblico con la loro creatività e talento, dimostrando ancora una volta di essere tra i piu’ longevi interpreti della scena hip hop.”ritratti” sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 7 maggio.

Link al video





Federico Flugi

in arte Tueff, nel quartiere San Giovanni e Paolo, “Sangiuvanniell”, lo stesso che vide crescere

Enrico Caruso. Il rapper/beatmaker della sua passione per la musica dice «la cultura hip hop è

parte di me, non ricordo quando è entrata nella mia vita, è come la mia radicata napoletanità».

Nel suo percorso artistico vanta molte esperienze teatrali che vanno dalla classica napoletana

(Scarpetta/De Maio) a quella greca (Aristofane).

Scrive My underground life e Nzieme nel 2011 che raccolgono una buona critica, ma già in

passato risulta essere elemento interessante della musica campana con collaborazioni e

contemporaneamente come speaker radiofonico, prima a “RadioNuovaVomero” e poi a

“RadioSca” con il programma Napoli On Air, condotto insieme al collega DopeOne. Condivide Obiettivi con il collettivo U.S.N, Underground Science Naples dal 2012, con cui incide un disconel 2013, “Scienze Sotterranee” ,collaborando con Franco Del Prete ed Enzo Gragnaniello per il singolo, nel quale lo vede anche nelle vesti di beatmaker, che ha dato il Titolo al disco ma nell’accezione in dialetto “’A scienza da saittella” con un video della regia di Frank Castiglione,edito da Suoni dal Sud e FullHeads, distribuito da Audioglobe. Si esibisce in diversi ed importanti eventi del territorio campano e nazionale, come il Premio Musella, l’Ischia Global Music Fest, Rock In Mostra, ed ha l’opportunità di dividere il palco con numerosi esponenti del Neapolitan Power come: James Senese, Ciccio Merolla, Rino Zurzolo, Osanna, Enzo Gragnaniello, Tony Esposito, Valerio Jovine e Franco del Prete.

Partecipa come ospite a “Radio Bomboclat” la celebre trasmissione radiofonica condotta dai Cor Veleno.

Nel 2015 esce il suo primo disco da solista “My Raplosophy” ,anticipato dal singolo “Fratelli

d’itaglia”, e dalla critica non solo musicale gli viene data l’investitura di “rapper brigante” e

socialmente impegnato, con la musica di dj Jad (ex articolo 31) e con il video dello stesso

singolo a cui hanno preso parte lo scrittore Pino Aprile e una rappresentanza della squadra di footbal americano “Briganti Napoli”, edito da Suoni del Sud, distribuito da Audioglobe. Lo stesso disco, è finalista per le Targhe “Tenco” 2015 come “miglior album in dialetto” . Vincitore del premio “Masaniello” 2015 per “l’impegno sociale a difesa delle proprie radici e tradizioni”.

E’ invitato al premio “Giancarlo Siani” di Tueff infatti ha fatto notizia su diversi quotidiani che ha tatuato la targa dell’auto del cronista de “Il Mattino” ucciso a soli 26 anni. Del disco “My Raplosophy” al Discodays 2015 sarà presentata una limited edition numerata di 300 copie della versione in vinile con un 33giri. Dopo un lungo tour estivo con prestigiose location suona a Napoli per il concerto di capodanno 2016 #NapoliGrandeSpettacolo. Partecipa al video di “Quando sono lontano” il nuovo singolo di Clementino per il Festival di Sanremo 2016. Ha preso parte al nuovo film dei Manetti Bros “Ammore e Malavita” . Il 23 settembre 2016 esce il video di “Ogni Vota” feat Marco Zurzolo canzone tributo per Giancarlo Siani, cronista del mattino assassinato in un agguato sotto casa,

dove alcune riprese del video sono state girate con l’auto del cronista napoletano, la sua

Mehari verde diventato simbolo di libertà e legalità. A fine settembre 2016 gli viene conferito il premio internazionale “Ambasciatore del Sorriso”. La sua canzone “Ogni Vota” diventa un racconto su come è nata nell’antologia “Napoli Nelle Canzoni in Cento Parole” della scrittrice Napoletana Vincenza Alfano. E’ attualmente al lavoro per tre nuovi progetti in due lo vedranno più nelle vesti di beatmaker ,con il rapper Nolano Millelire e con Jegg membro della USN, quello prossimo in uscita è il nuovo disco USN “Scienza e Coscienza”. Da marzo 2017 prende parte al progetto “Terroni Uniti” con il singolo “Gente Do Sud” con, solo per citarne alcuni, James Senese, Enzo Gragnaniello, 99Posse, Eugenio Bennato, Valentina Stella, Ciccio

Merolla, Daniele Sepe, Rom, Gnut, Dario Sansone(Foja), Roberto Colella (La Maschera),

Speaker Cenzou, Dopeone, Ntò, Pepp-oh. Sostiene il progetto #cuoredinapoli movimento

artistico che coinvolge artisti, abitanti ed il territorio tutto. Il 28 aprile 2017 esce il suo nuovo progetto come USN (Underground Science Naples) “Scienza &

Coscienza”, con recensione del singolo omonimo sulle pagine de “L’Espresso” web, e

presentazione il 9 maggio 2017 al Palazzo delle Arti Napoli (PAN). Il 29 aprile suona nella

suggestiva location della “Reggia di Portici”. Prende parte al “Primo Maggio” di Piazza Dante –Napoli con i suoi brani da solista e con i “Terroni Uniti”. Sempre a maggio partecipa alla rassegna “Un Mare di Opportunità” con un live sul pontile di Bagnoli. Prende parte con i Terroni Uniti al capodanno 2018 in una delle piazze più importanti e conosciute al mondo,

Piazza del Plebiscito di Napoli, e per l’occasione tutto il collettivo presenta il nuovo singolo

“Non è che l’inizio”. Nel Mese di aprile 2018 riceve il premio “Non Tacerò Social Fest” per aver dato testimonianza vera con coraggio. Il 26 giugno 2018 gli vieni conferita la cittadinanza onoraria del comune di Terzigno, riconoscimento conferitogli per essere stato in prima linea nel combattere gli incendi al parco nazionale del Vesuvio nell’estate 2017, e presenta il nuovo singolo/video della canzone “Brigante Pe Ammore”, che da il nome al nuovo progetto del rapper partenopeo con le musiche curate daGianni Mantice, girato da Frank Castiglione tra Gaeta e il Vesuvio, video arricchito da un cameo dello scrittore e storico Antonio Ciano. Finalista con Brigante Pe’ Ammore, con una versione inedita con i Forasona utilizzando strumenti della terra, al Festival di Napoli 2018 con

la direzione artistica di Massimo Abbate. Il 15 dicembre 2018 a Faenza vincitore del premio

nazionale del MEI, Materiale Resistente 2.0, con in gara oltre 150 brani su tutto il territorio

nazionale. Ad aprile 2019 esce il secondo singolo del concept Ep “Brigante Pe’ Ammore”

“Autonomia” e partecipa al Primo Maggio di Gaeta in una cornice spettacolare. Sempre a

Maggio 2019 al Palapartenope di Napoli riceve il premio “Musica Giovani al Sud” durante la

fiera del disco “Discodays”. Unico campano, il 25 luglio 2019, tra in 5 finalisti nazionali del

Premio Bruno Lauzi, con il brano “L’ultimo Bisonte” facente parte di “Uomo Vero” progetto di prossima uscita con il Dj e Producer Dj Uma.





Instagram: https://www.instagram.com/tueff_original/

Facebook: https://www.facebook.com/TueffOfficial

Youtube: https://www.youtube.com/user/MrFlugiFederico