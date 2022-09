Cardamone: la mostra “Vedi Catanzaro e poi Scatti” ha esaltato le bellezze della città. (Video)

CATANZARO, 14 OTT. - “L’occhio attento dei fotografi, nella seconda edizione della mostra “Vedi Catanzaro e poi scatti”, ha permesso di esaltare le bellezze della nostra città, scoprendo anche dei dettagli che, troppo spesso presi dal nostro quotidiano, non riusciamo ad ammirare”. Lo afferma l’assessore alla cultura Ivan Cardamone.



“L’amministrazione comunale, assessorato alla Cultura, è grata ad associazioni come Catanzaro è la mia città che, con impegno, dimostrano l’amore verso il territorio facendosi promotori di iniziative che ne esaltano bellezza, cultura e storia. Tra queste, si è aggiunta anche la recente mostra che ha visto l’esposizione di 120 fotografie, di cui 50 in concorso, ospitata nei locali dell’ex Stac.



Una struttura che è divenuta, nel corso degli ultimi anni, grazie all’impegno di tanti operatori culturali, un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano mettere al centro la valorizzazione e la conoscenza delle varie forme d’arte e di cultura presenti nel nostro territorio. In questo percorso, l’Assessorato alla cultura – conclude Cardamone - ha inteso realizzare una programmazione in grado di supportare e mettere in evidenza le migliori espressioni della città, lasciando una traccia ben visibile dell’operato portato avanti con passione e dedizione”.