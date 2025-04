Serie B, 33ª giornata. Calabro e la sfida al Catanzaro: 'Ci vuole la partita dell’anno' (Video)

Carrarese - Catanzaro, Mister Calabro: “Servirà la miglior Carrarese per fermare questa corazzata”





Il tecnico gialloblù alla vigilia di una sfida cruciale: “Importante, non decisiva. Ma servirà una prestazione perfetta”





Alla vigilia della sfida contro il Catanzaro, Mister Antonio Calabro ha parlato in conferenza stampa con la consueta lucidità e schiettezza. Una partita che vale più dei tre punti, contro una delle squadre più in forma del girone di ritorno. Il Catanzaro è secondo per punti conquistati in questa fase della stagione, vanta il quinto miglior attacco e ha perso meno di tutti, eccezion fatta per una sola squadra.





“Hai detto già tanto del Catanzaro,” ha esordito Mister Calabro, “oltre a questo c'è da aggiungere che hanno il capocannoniere del girone, Iemmello. Un giocatore forte, fondamentale per una squadra che ha organizzazione e compattezza in entrambe le fasi. Servirà la miglior Carrarese per fare risultato.”





Settimana intensa dopo Cittadella: “Non transigo nemmeno un millimetro”





Dopo la prestazione sottotono contro il Cittadella, Mister Calabro non ha lasciato spazio a superficialità. “Ho dei ragazzi intelligenti, che mi rendono la vita facile. Ma in certi momenti, anche piccole disattenzioni non sono accettabili. Hanno capito il messaggio, la settimana è stata affrontata con grande responsabilità.”





Il legame con Catanzaro: “Un passaggio fondamentale per la mia carriera”





Il tecnico conosce bene l’ambiente calabrese: “Allenare a Catanzaro è un'esperienza che ti fa crescere. È una piazza esigente, ma anche calorosa con chi dà tutto. Per me è stato un onore, e ne sono uscito un allenatore migliore.”





Obiettivo salvezza e calendario: “La più importante dopo la finale di Vicenza”





Guardando al calendario, il match di sabato al “De Marmi” può rappresentare un crocevia fondamentale per la salvezza. “Non decisiva come la finale col Vicenza, ma sicuramente fondamentale. È una partita che richiederà una Carrarese perfetta, dobbiamo essere gagliardi e concreti.”





Le scelte di formazione: “Torre Grossa? Scelta tecnica, serviva gamba”





A proposito degli esclusi, Calabro chiarisce: “Contro il Cittadella serviva corsa. Milanese e Cherubini avevano speso tanto, così ho optato per giocatori di gamba come Manzari, Melegoni e Spendi. Torre Grossa è utile quando lo porti vicino alla porta avversaria, ma in quel momento serviva altro.”





Sui rientri: “Belloni è recuperato. Cerri rientra in gruppo, vedremo se sarà pronto per la partita. Ha avuto un’infiammazione allo sciatico, ma non è un guaio muscolare.”





Aggiornamenti su Brevi e Milanese: “Marco rientrerà, ma senza forzare”





“Marco Brevi potrebbe recuperare prima della fine del campionato. Non vogliamo rischiare ricadute, ma è stato importante per noi.” ha sottolineato Mister Calabro, aggiungendo parole di stima anche per chi ha preso il suo posto: “Fiorillo ha fatto benissimo, così come Ravaglia in allenamento. Uomini di spessore oltre che portieri affidabili.”





Infine, una battuta su Milanese: “In un’ora e mezza poteva fare quattro gol. Deve imparare a concretizzare, ma è un ragazzo forte, che lavora e si allena sempre al massimo. La crescita passa anche da qui.”