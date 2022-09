Catanzaro. Acqua: ridotta portata erogazione per guasto condotta Sorical “Santa Domenica”

Catanzaro. Acqua: ridotta portata erogazione per guasto condotta Sorical, domani sara' interrotto il servizio per consentire riparazione

CATANZARO, 23 GEN - L'Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili informa che, a causa di una nuova rottura riscontrata su un tratto di condotta Sorical collegata all’impianto di potabilizzazione Santa Domenica, la portata dell'erogazione idrica in gran parte della città è ridotta al 50 per cento.



Per consentire l'individuazione e la successiva riparazione del guasto, presumibilmente nella mattinata di domani il servizio sarà interrotto nelle zone da via Luigi Rossi a via Conti Falluc, compresi Campagnella, S. Ianni, Cava, Siano, via per Gimigliano, Gagliano, Materdomini, S. Antonio, Cavita, Viale De Filippis.

AGGIORNAMENTO

ACQUA RIPARATO GUASTO SORICAL, NESSUNA INTERRUZIONE DELL'EROGAZIONE

Sorical ha reso noto all'Ufficio Acquedotti di Palazzo de Nobili che il guasto sul tratto di condotta Santa Domenica è stato già riparato. Pertanto, il servizio è stato ripristinato e non si renderà necessaria, nelle prossime ore, alcuna interruzione dell'erogazione nelle zone interessate della città.