Catanzaro. AMC I servizi per il weekend del 25 e 26 marzo. L'Amc Spa, la società che gestisce il trasporto pubblico per la città di Catanzaro, comunica i servizi messi a disposizione per il weekend del 25 e 26 marzo, in occasione delle Giornate Fai di Primavera e della partita di calcio del Catanzaro allo stadio Ceravolo.

Ci sarà il trenino su Corso Mazzini: sabato dalle ore 16 alle ore 21 e domenica dalle ore 9 alle ore 12.

La funicolare sarà aperta per le visite guidate, ma non in servizio, dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

Il parcheggio del musofalo sarà attivo con navetta sabato dalle ore 15 alle ore 20.30 e domenica con orario continuato dalle ore 9 alle ore 20.30. Il costo del servizio parcheggio è di 3 euro.

Si ricorda che è attivo anche il parcheggio adiacente l'ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro con una tariffa di 1,50 la prima ora, 1 euro le ore successive.