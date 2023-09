Catanzaro. AMC ritornano le corse “Speciale Mare” Collegamenti con i quartieri di Gagliano e Siano per giungere direttamente a Lido

Ritornano, dopo 7 anni, le corse “Speciale Mare”, il servizio messo a disposizione dall'Amc Spa per agevolare gli utenti nel periodo estivo nel raggiungimento del quartiere marinaro.

A partire da lunedì 31 luglio e sino al 27 agosto, ci sarà un bus dedicato che percorrerà il seguente percorso, con relative fermate, in andata e ritorno: Gagliano, Mater Domini, Sant'Antonio, Tangenziale ovest, bivio Piterà, bivio Janò, Siano centro, Santo Janni, Cava, Barone centro, lungomare Giovino, lungomare Pugliese, via Caracciolo, via del Progresso, piazza Garibaldi.

La prima corsa in andata sarà alle ore 9 da Gagliano, il ritorno partirà alle ore 16 da Piazza Garibaldi.