Catanzaro-Avellino 1-0, Biancolino dopo il ko: “In Serie B basta un episodio”

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Catanzaro-Avellino 1-0, Biancolino rompe il silenzio: “Partita equilibrata, ma in Serie B decide l’episodio”

Il tecnico dell’Avellino analizza la sconfitta del Ceravolo dopo lo stop di misura contro il Catanzaro

La sfida del Nicola Ceravolo si chiude con una sconfitta di misura per l’Avellino, battuto 1-0 dal Catanzaro al termine di una gara intensa e combattuta. Dopo il silenzio stampa, è stato Mister Raffaele Biancolino a presentarsi ai microfoni per analizzare la prestazione dei suoi, soffermandosi su andamento della gara, scelte tattiche e prospettive future.

Primo tempo prudente, Catanzaro padrone del gioco

Secondo Biancolino, l’Avellino ha approcciato la gara con un baricentro troppo basso nella prima frazione:

«Nel primo tempo siamo stati forse troppo attendisti. Il Catanzaro ha gestito il possesso, senza però creare grandi occasioni. È vero, abbiamo sofferto poco, ma non siamo riusciti a ripartire con continuità».

Un’analisi lucida, che riconosce la forza dei giallorossi soprattutto nel controllo del ritmo, caratteristica che al Ceravolo spesso si traduce in punti pesanti.

Ripresa migliore, ma decide l’episodio di Cisse

Nella ripresa l’Avellino ha provato ad alzare il pressing e a rendersi più pericoloso:

«Nel nostro momento migliore è arrivato il gol di Cisse, praticamente sull’unico tiro in porta. Da lì in poi è stato difficile riprenderla».

Per il tecnico irpino il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, soprattutto per quanto visto nella seconda parte di gara:

«Su un campo così difficile, muovere la classifica sarebbe stato importante per dare continuità al nostro percorso».

Cambi e atteggiamento: “Mi aspetto sempre qualcosa in più”

Biancolino non nasconde un pizzico di rammarico per l’impatto dei subentrati:

«Da chi entra mi aspetto sempre una scossa, maggiore determinazione per provare a riprendere la partita. Oggi qualcosa in più potevamo darla».

Parole che confermano l’esigenza di maggiore incisività, soprattutto nelle fasi decisive della gara.

Fase difensiva in crescita, ma pesa la sterilità offensiva

Uno dei temi centrali toccati dall’allenatore riguarda l’equilibrio della squadra:

«Ci stiamo difendendo bene, la squadra è più compatta rispetto a qualche settimana fa. Il problema è che facciamo fatica a segnare: nelle poche occasioni create non riusciamo a concretizzare».

Una fotografia chiara dell’Avellino attuale: solido dietro, ma ancora poco efficace negli ultimi metri.

Sistema di gioco e adattamento agli uomini

Sul piano tattico, Biancolino conferma un approccio flessibile:

«Mi adatto molto a quello che vedo in settimana e alle caratteristiche dei ragazzi. Molti sono abituati a giocare a tre e questo ci garantisce equilibrio. Davanti, però, mi aspetto sempre maggiore qualità e cattiveria».

Scelte iniziali e condizioni fisiche: il punto sugli infortunati

Il tecnico ha spiegato anche le scelte di formazione, soffermandosi su Palumbo e Palmiero, oltre alle condizioni di alcuni elementi chiave:

«Avevo preparato la gara in modo diverso, con un pressing più alto. Alcuni giocatori arrivavano da piccoli acciacchi, ma nulla che abbia inciso sulle scelte».

In chiusura, uno sguardo al futuro e agli infortunati:

«Favilli ha bisogno di tempo e minutaggio, D’Andrea e Milani sono da valutare giorno per giorno. Probabilmente il loro pieno recupero arriverà nel corso di dicembre».

Biancolino: “Questa è la Serie B, servono pazienza e cinismo”

La sintesi finale del tecnico è chiara e richiama la durezza del campionato:

«Questa è la Serie B: puoi creare tanto e perdere, oppure subire un tiro e andare sotto. Serve pazienza, ma soprattutto bisogna sfruttare il momento giusto per colpire».

Una sconfitta che lascia amarezza, ma anche indicazioni utili per il prosieguo della stagione dell’Avellino.

Video integrale - Biancolino: "Più attenti in difesa ma facciamo fatica a segnare"