Catanzaro-Avellino 1-0: decide Cisse, Aquilani soddisfatto della prova collettiva. (Video)

Aquilani soddisfatto dopo Catanzaro-Avellino: vittoria pesante e margini di crescita

Il Catanzaro vince al Ceravolo, consolida la zona playoff e guarda avanti con fiducia

Al termine di Catanzaro-Avellino, match combattuto e deciso da un episodio nella ripresa, mister Alberto Aquilani analizza la prestazione dei giallorossi sottolineando l’importanza dei tre punti, la solidità mostrata nel secondo tempo e la consapevolezza che il percorso di crescita della squadra è ancora in pieno sviluppo.

Una vittoria che rafforza il cammino del Catanzaro in Serie B, alimenta l’autostima del gruppo e conferma la competitività della squadra nella zona playoff, pur lasciando spazio a miglioramenti sul piano del ritmo e della gestione della gara.

Primo tempo sotto controllo, ma ritmi da alzare

Aquilani parte dall’analisi dell’avvio di gara, evidenziando una prima frazione giocata con ordine ma con intensità non sempre adeguata:

Secondo il tecnico, il Catanzaro ha mantenuto il controllo della partita, ma avrebbe potuto aumentare la pericolosità alzando il ritmo e sfruttando meglio gli spazi concessi dall’Avellino. Un aspetto su cui lavorare, senza però dimenticare che le vittorie sono fondamentali per dare continuità e serenità al lavoro quotidiano.

Cisse e la scelta tattica: una soluzione che guarda al futuro

Ampio spazio viene dedicato a Cisse, protagonista del gol decisivo e schierato in una posizione più arretrata rispetto al consueto:

Aquilani ribadisce come il giovane abbia le caratteristiche per diventare una mezzala moderna, capace di incidere offensivamente ma chiamata a crescere nella fase difensiva e nella gestione della fatica. La scelta di schierarlo dal primo minuto nasce anche dal momento positivo di Pittarello, premiato dopo prestazioni convincenti.

Il tecnico sottolinea come, nonostante qualche errore e un primo tempo non perfetto, sia normale che un calciatore così giovane debba sbagliare per crescere. I margini di miglioramento, secondo Aquilani, sono molto importanti.

La forza del Catanzaro nella ripresa

Un dato ormai ricorrente emerge anche in questa gara: il Catanzaro cresce alla distanza. Aquilani accoglie positivamente questa caratteristica:

Uscire meglio nel secondo tempo è per l’allenatore un segnale chiaro di una squadra che sta bene fisicamente, che crede nel proprio lavoro e che riesce a mantenere lucidità nei momenti decisivi. Allo stesso tempo, resta il rammarico per alcune situazioni non sfruttate nel primo tempo, dove una gestione più precisa del pallone avrebbe potuto evitare rischi inutili.

Difesa solida e Pigliacelli garanzia di sicurezza

Tra gli aspetti più apprezzati dal tecnico c’è la prova del reparto difensivo, spesso criticato in passato ma ora in evidente crescita:

Aquilani difende il lavoro dei suoi difensori e di Pigliacelli, sottolineando la serietà del gruppo e i progressi fatti nel garantire certezze difensive alla squadra. Un elemento chiave per affrontare con equilibrio le gare più tirate.

Centrocampo di qualità: Delci e la geometria invisibile

Nel cuore del gioco, il Catanzaro trova equilibrio e personalità grazie a un centrocampo sempre più affidabile:

Aquilani elogia in particolare Delci, capace di offrire giocate poco appariscenti ma fondamentali per dare geometria, ordine e continuità alla manovra. Prestazioni che, pur non finendo sempre nei riflettori, risultano decisive per il rendimento complessivo della squadra.

Episodi e maturità: il Catanzaro sa leggere la partita

Nonostante le due traverse colpite dall’Avellino, Aquilani parla di episodi isolati e non di una pressione costante subita:

Secondo l’allenatore, la squadra sta imparando a leggere le partite, riconoscere i momenti e adattarsi alle diverse situazioni di gioco. Una maturità che appartiene alle squadre che sanno stare stabilmente in zona playoff, pur con la consapevolezza di poter incidere ancora di più in fase offensiva.

Tre vittorie di fila, ma piedi per terra

Infine, lo sguardo si sposta sulla classifica e sul momento positivo del Catanzaro:

Nonostante la terza vittoria consecutiva e un rendimento importante nelle ultime gare, Aquilani invita alla prudenza. L’obiettivo primario resta la salvezza, da costruire “un mattoncino alla volta”, senza voli pindarici. Solo tra marzo e aprile, spiega il tecnico, si potrà capire davvero dove potrà arrivare questo Catanzaro.





