Catanzaro, basta Cisse: Avellino ko al Ceravolo e playoff sempre più vicini

Un gol, tre punti e settimo posto consolidato: il Catanzaro rafforza la sua corsa playoff

Il Catanzaro conquista una vittoria preziosa davanti al proprio pubblico superando l’Avellino per 1-0 allo stadio Nicola Ceravolo, grazie a una rete decisiva di Cisse nella ripresa. Un successo pesante, non solo per la classifica ma anche per il morale, che consente ai giallorossi di consolidare il settimo posto in zona playoff e dare continuità al proprio percorso nel campionato di Serie B.

Primo tempo equilibrato: Catanzaro propositivo, Avellino pericoloso di testa

La gara si apre con l’Avellino a muovere il primo pallone, ma è il Catanzaro a prendere subito l’iniziativa, mostrando personalità e buona organizzazione. All’8’ Iemmello prova ad approfittare di una rimessa laterale, ma Daffara è attento e anticipa. Pochi minuti dopo, al 14’, lo stesso capitano giallorosso conclude rasoterra, trovando ancora la risposta sicura del portiere irpino.

I padroni di casa insistono: Brighenti tenta la soluzione dalla distanza, ma Enrici respinge con decisione. Il primo tempo resta combattuto, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi. L’episodio più clamoroso arriva al 31’, quando l’Avellino sfiora il vantaggio: Tutino, di testa su cross di Kumi, colpisce la traversa, gelando per un attimo il Ceravolo.

Nel finale della prima frazione cresce il pressing del Catanzaro: al 43’ D’Alessandro calcia al volo senza trovare lo specchio. Dopo due minuti di recupero, si va all’intervallo sullo 0-0.

Ripresa decisiva: Cisse colpisce, il Catanzaro gestisce

Il secondo tempo si apre senza cambi, ma con un’intensità decisamente superiore. Al 6’ della ripresa arriva l’episodio che decide il match: Cisse trova il varco giusto e firma l’1-0, facendo esplodere il pubblico giallorosso. Un gol che premia la maggiore intraprendenza del Catanzaro e indirizza la gara.

Dopo il vantaggio, la squadra di Aquilani gestisce con lucidità, mantenendo ordine e compattezza. Dalla panchina arrivano diverse mosse: l’Avellino inserisce Besaggio per aumentare la spinta offensiva, mentre il Catanzaro risponde con Frosinini e Crespi per dare freschezza.

Al 78’ l’Avellino trova il presunto pareggio con Besaggio, ma l’arbitro Calzavara annulla per fallo del centrocampista. Nel finale, i biancoverdi provano il forcing con cross e conclusioni dalla distanza, ma la difesa giallorossa resiste senza sbavature.

I cinque minuti di recupero non cambiano il risultato: il Catanzaro porta a casa tre punti fondamentali, frutto di una prestazione solida e concreta.

Vittoria che pesa: Catanzaro solido e maturo

Il successo contro l’Avellino conferma la crescita del Catanzaro, sempre più consapevole dei propri mezzi. Una squadra capace di colpire al momento giusto e di difendere con ordine il vantaggio, qualità decisive in un campionato equilibrato come la Serie B. Il settimo posto playoff ora è realtà consolidata, e il Ceravolo continua a essere un fattore.

MATCH RECAP | Catanzaro – Avellino

16ª giornata – Serie B 2025/26

Catanzaro – Avellino 1-0

Fine primo tempo: 0-0

Marcatori:

6’ st Cisse (C)

Catanzaro (3-5-2):

Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Cisse (22’ st Pandolfi), Petriccione, Pontisso (43’ st Alesi), D’Alessandro (31’ st Frosinini); Pittarello (22’ st Rispoli), Iemmello (43’ st Nuamah).

Allenatore: Aquilani

Avellino (3-4-1-2):

Daffara; Missori (18’ st Russo), Tutino (18’ st Patierno), Biasci; Kumi (10’ st Besaggio), Palumbo (37’ st Crespi), Sounas, Cancellotti; Simic; Enrici, Fontanarosa.

Allenatore: Biancolino

Arbitro: Calzavara

VAR: Gualtieri

AVAR: Manganiello

Recupero: pt 2’ – st 5’

Calci d’angolo: Catanzaro 4 – Avellino 2

Ammoniti: Petriccione (C), Missori (A), Pittarello (C), Besaggio (A)



