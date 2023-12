Catanzaro Calcio: (aggiornamento) problemi per Iemmello - rischia un lungo stop per infortunio al ginocchio. Tutti i dettagli

Catanzaro, problemi per Iemmello: possibile stop di almeno trenta giorni. Situazione critica per l'attacco. L'attaccante è stato costretto ad abbandonare il campo durante la partita contro il Pisa lo scorso sabato.

La sua sostituzione ha sollevato sospetti, poiché raramente Iemmello era stato sostituito così presto in passato. Questo suggerisce che il mister, Vivarini, lo ha fatto solo per gravi motivi.

Le ore successive alla partita e gli esami medici svolti oggi hanno confermato i timori: il bomber numero nove delle aquile potrebbe dover stare fermo per almeno un mese. Tuttavia, ulteriori esami sono in programma nei prossimi giorni.

Attualmente, il ginocchio del giocatore è gonfio, e sarà necessario attendere che si sgonfi prima di valutare l'entità di un possibile danno al menisco.

Si ritiene che questa lesione sia precedente e non direttamente collegata al problema riscontrato durante la partita di domenica scorsa, ma sarà necessario valutare se si sia aggravata. La situazione è quindi piuttosto delicata per Iemmello e per l'attacco della squadra.

Aggiornamento

Iemmello ha riportato solo un ematoma da un colpo, ma aveva già problemi al menisco. Potrebbe saltare la partita contro l'Ascoli a causa di ciò.