Catanzaro. Cantiere metropolitana: riaperta la circolazione nel quartiere Santa Maria

CATANZARO, 15 DIC. - È stata restituita alla normalità la circolazione veicolare nel quartiere di Santa Maria, nella porzione di territorio interessata dai lavori della metropolitana. La ditta che li sta eseguendo, infatti, ha proceduto alla bitumazione che nei giorni scorsi era stata impedita dalle condizioni meteo sfavorevoli.

Le auto ora potranno tornare a muoversi, sia pure in un'area che resta comunque area di cantiere, ma questo significa avere azzerato i disagi inevitabili, legati ai lavori stessi, e averlo fatto in un periodo come quello natalizio in cui le necessità di spostamento aumentano comprensibilmente.

Il Comune si era adoperato, in concerto con la Regione che ha deliberato l'opera e l'ATI che ne sta curando la realizzazione, affinché i tempi originariamente previsti venissero dimezzati, passando da novanta a quarantacinque giorni proprio per limitare al massimo i disagi derivanti per il popoloso quartiere. Il cantiere quindi è stato monitorato con continuativamente. In realtà, è occorso ancora meno tempo di quanto fosse stato concordato nello scorso mese di ottobre, quando Palazzo De Nobili aveva chiesto ed ottenuto la riduzione del numero dei giorni necessari per il ritorno alla normalità.