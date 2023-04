Calcio. US Catanzaro da Record: 93 Punti in Serie C e Vivarini Rammaricato per la Fine della Stagione. Video

Il Catanzaro ha raggiunto un traguardo storico, battendo il record assoluto di punti e vittorie in Serie C. Il tecnico giallorosso, Vincenzo Vivarini, si dice felice per questa impresa e rammaricato che la stagione stia finendo. Vivarini ha elogiato la squadra, definendola uno spettacolo da vedere giocare. Nonostante i cambiamenti nei giocatori, il prodotto finale è sempre lo stesso, con una squadra che gioca con grande tranquillità e consapevolezza. Vivarini ha sottolineato che la squadra ha grandi individualità e giocatori che si sono messi a disposizione di un progetto tattico ben preciso. I risultati ottenuti sono motivo di grande soddisfazione, anche se a Francavilla hanno concesso qualcosa nel secondo tempo. Tuttavia, Vivarini ritiene che quando si gioca con questa serenità, i risultati arrivano sempre. Il record di punti è dedicato alla città e ai tifosi, e Vivarini crede che questa stagione rimarrà nella storia per molto tempo.