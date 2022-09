Catanzaro. Ecco l’elenco delle attività consentite e vietate in base alla normativa anti-Covid-19

CATANZARO, 27 MAR - Su questa pagina può essere consultato l’elenco aggiornato delle attività produttive che possono restare aperte, con o senza limitazioni, o sono state sospese in quanto non ritenute essenziali alla luce del più recente decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo.

DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 25 MARZO

Per agevolare la consultazione sul portale si potrà anche scaricare il file pdf in cui sono evidenziati, con diversa colorazione per renderli immediatamente comprensibili ai cittadini, i codici ATECO delle attività che sono consentite o vietate, con riguardo alle disposizioni dettate dai diversi DPCM in materia.

ELENCO CODICI ATECO ATTIVITA’ CONSENTITE O VIETATE

Le attività consentite con limitazione in base al DM 25 marzo sono:

a) le «Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)» (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;

b) le «Attività dei call center» (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di «call center in entrata ( inbound ), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;

c) le «Attività e altri servizi di sostegno alle imprese» (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.