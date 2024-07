misteriosa morte nel centro storico di Scicli: indagini in corso per un possibile omicidio

SCICLI, (RG) - Una tranquilla giornata nel pittoresco centro storico di Scicli è stata scossa da un tragico ritrovamento. Il cadavere di un uomo di 40 anni è stato scoperto nella sua abitazione di via Manenti, innescando un'indagine che ha portato gli investigatori a considerare la possibilità di un omicidio.

Le prime segnalazioni sono giunte dalle prime ore del mattino, quando un familiare ha lanciato l'allarme, preoccupato dalla mancanza di contatti con il suo congiunto. Giunti sul luogo, i carabinieri hanno fatto una scoperta agghiacciante: tracce di sangue sparse nella camera da letto dell'uomo e in varie parti della casa.

L'identità della vittima non è stata ancora resa pubblica, ma l'alone di mistero che avvolge questa tragedia ha rapidamente attirato l'attenzione dei residenti della pittoresca cittadina siciliana.

Le autorità locali, in stretta collaborazione con il medico legale e il magistrato di turno, stanno conducendo un'indagine dettagliata per determinare le circostanze esatte della morte. Al momento, non è esclusa nessuna ipotesi, inclusa quella di un omicidio.

Il silenzio che avvolge la comunità di Scicli è interrotto solo dal frastuono delle indagini in corso, mentre i residenti rimangono sospesi nell'attesa di scoprire la verità dietro questa tragica perdita. (Ansa) (Immagine archivio)