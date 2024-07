Soverato. Sindaco Daniele Vacca: una svolta verde per la Città

Inaugurati 4 nuovi ecocompattatori per la raccolta differenziata.

SOVERATO Nel cuore della nostra città, Soverato, è stata avviata un'iniziativa che promette di rivoluzionare il modo in cui gestiamo i rifiuti plastici. Il Sindaco Daniele Vacca ha inaugurato ieri ben 4 nuovi ecocompattatori di ultima generazione, un passo avanti significativo nella promozione della raccolta differenziata.

Queste macchine automatizzate mirano a semplificare e incentivare il processo di raccolta differenziata, concentrandosi soprattutto sugli imballaggi in plastica. È importante notare che questi ecocompattatori accettano gli imballaggi senza etichette e tappi, rendendo il processo di smaltimento più accessibile e efficiente per tutti i cittadini.

L'iniziativa non solo promette di migliorare la gestione dei rifiuti, ma offre anche un incentivo tangibile per chi aderisce attivamente alla raccolta differenziata. Un impatto benefico per l'ambiente e per la comunità nel suo complesso.

Il Sindaco Vacca ha espresso gratitudine verso coloro che hanno reso possibile questo importante passo avanti. In particolare, ha ringraziato Antonio Nocita, il promotore principale di questa iniziativa, e l'Assessore alla Transizione Ecologica Francesco Matozzo, insieme al Responsabile del Settore Massimo Procopio, per il loro impegno e sostegno costante.

**DOVE SONO POSIZIONATI GLI ECOCOMPATTATORI?**

- Piazza Largo Cardillo (Soverato Sup.)

- Via Tiani (Loc. Vigne Nuove)

- Via Trento e Trieste

- Via Leopardi

Questa iniziativa segna un passo importante verso un futuro più sostenibile per Soverato, dimostrando che il coinvolgimento della comunità e l'innovazione tecnologica possono fare la differenza nella lotta contro l'inquinamento plastico.