Previsioni meteo. Italia divisa: pioggia e grandine al nord, caldo africano al sud

Pronte le ombrelline al nord, sud sotto il fuoco del sole!

La nuova settimana si annuncia con un vero spartiacque meteorologico sull'Italia. Da una parte, ci saranno piogge abbondanti, temporali minacciosi e grandinate, mentre dall'altra, il Sud si prepara all'arrivo di un'ondata di caldo proveniente direttamente dall'Africa.

Secondo le ultime previsioni, una profonda depressione, spinta dalle correnti atlantiche, farà il suo ingresso in Europa centrale e settentrionale all'inizio della settimana, per poi scendere rapidamente verso il Mediterraneo attraverso la Porta del Rodano. Come spesso accade in queste situazioni, l'arrivo di correnti fredde sulle nostre coste attiverà piogge e temporali al Nord, con il picco atteso tra martedì 14 e giovedì 16 maggio.

La discesa improvvisa dell'aria fredda in quota potrebbe portare a fenomeni meteorologici estremi localizzati, come nubifragi e grandinate, a causa dei forti contrasti termici che caratterizzeranno il nostro territorio.

Ma non è solo maltempo quello che ci aspetta: il movimento antiorario delle correnti attorno alla depressione farà risalire una massa d'aria molto calda di origine sub-tropicale, direttamente dal deserto del Sahara. Questa bolla di calore, all'interno dell'anticiclone africano, si estenderà su tutte le regioni centro-meridionali del nostro Paese. Nelle aree interessate, sono previste temperature nettamente superiori alla media stagionale, con punte massime che potrebbero toccare i 35°C in Calabria e Puglia e sfiorare addirittura i 38/40°C nelle zone interne della Sicilia.

Insomma, l'Italia sarà spaccata in due dal punto di vista meteorologico a causa dei grandi movimenti atmosferici in atto: al Nord, ci attendiamo un'altra ondata di maltempo con piogge abbondanti e temporali violenti, mentre al Sud, ci prepariamo a giornate estive con un cielo decisamente più sereno, almeno fino a giovedì 16. (iLMeteo)



In aggiornamento